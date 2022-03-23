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Законодатели Вологодчины утвердили новый почетный знак для волонтеров
Законодатели Вологодчины утвердили новый почетный знак для волонтеров - РИА Новости, 23.03.2022
Законодатели Вологодчины утвердили новый почетный знак для волонтеров
Парламентарии в среду в ходе восьмой сессии законодательного собрания Вологодчины утвердили новый почетный знак "За вклад в развитие добровольческого движения... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T21:01
2022-03-23T21:01
2022-03-23T21:01
вологодская область
андрей луценко
донбасс
ростовская область
единая россия
вологодская область
законодательное собрание вологодской области
ситуация в днр и лнр
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ВОЛОГДА, 23 мар – РИА Новости. Парламентарии в среду в ходе восьмой сессии законодательного собрания Вологодчины утвердили новый почетный знак "За вклад в развитие добровольческого движения Вологодской области", сообщается на сайте законодательного органа региона.В настоящее время в регионе насчитывается более 300 добровольческих отрядов, которые объединяют около 60 тысяч человек. Они помогают искать пропавших людей, поддерживают приюты для животных, собирают гуманитарную помощь, помогают ветеранам, ведут экопроекты.Как отметил спикер областного парламента, особую активность добровольцы проявили в начале пандемии коронавируса. Так, в марте 2020 года на базе партии "Единая Россия" и штаба "Мы вместе" открылись волонтерские центры. Более 5000 активистов со всех уголков Вологодчины стали оказывать помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации.Сейчас волонтеры ведут большую работу по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса. Порядка 20 тонн груза уже передано нуждающимся. Сегодня в Ростовскую область отправилась вторая партия груза."Добавлю, что новый почетный знак будет вручаться в торжественной обстановке губернатором области, председателем законодательного собрания или доверенными лицами. И первую церемонию мы планируем провести ко Дню добровольца в декабре этого года", - добавил Луценко.
https://ria.ru/20220305/vologodchina-1776816503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей луценко, донбасс, ростовская область, единая россия, вологодская область, законодательное собрание вологодской области, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
ВОЛОГДА, 23 мар – РИА Новости. Парламентарии в среду в ходе восьмой сессии законодательного собрания Вологодчины утвердили новый почетный знак "За вклад в развитие добровольческого движения Вологодской области", сообщается на сайте законодательного органа региона.
"Это совместная инициатива губернатора области и депутатов фракции "Единая Россия". Она родилась в связи с тем, что в настоящее время волонтеры вносят огромный вклад в нашу общественную жизнь. И сегодня я бы хотел поблагодарить всех добровольцев за их работу. Мы видели, какую активность они проявили с началом пандемии, сейчас волонтеры продолжают оказывать большую поддержку в связи с событиями на Донбассе", - приводятся в сообщении слова председателя заксобрания Андрей Луценко.
В настоящее время в регионе насчитывается более 300 добровольческих отрядов, которые объединяют около 60 тысяч человек. Они помогают искать пропавших людей, поддерживают приюты для животных, собирают гуманитарную помощь, помогают ветеранам, ведут экопроекты.
Как отметил спикер областного парламента, особую активность добровольцы проявили в начале пандемии коронавируса. Так, в марте 2020 года на базе партии "Единая Россия
" и штаба "Мы вместе" открылись волонтерские центры. Более 5000 активистов со всех уголков Вологодчины стали оказывать помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации.
Сейчас волонтеры ведут большую работу по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса
. Порядка 20 тонн груза уже передано нуждающимся. Сегодня в Ростовскую область
отправилась вторая партия груза.
"Добавлю, что новый почетный знак будет вручаться в торжественной обстановке губернатором области, председателем законодательного собрания или доверенными лицами. И первую церемонию мы планируем провести ко Дню добровольца в декабре этого года", - добавил Луценко.