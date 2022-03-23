22:03 23.03.2022 (обновлено: 22:35 23.03.2022)
The Insider* заявил о гибели журналистки в Киеве
The Insider заявил о гибели журналистки Баулиной в Киеве при выполнении задания
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Редакция издания The Insider*, признанного в РФ СМИ-иноагентом, заявила, что в Киеве при выполнении задания погибла их журналистка.
"Журналистка The Insider* Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания", - говорится в сообщении на сайте издания.
Она снимала разрушения после обстрела Подольского района столицы Украины, отмечает редакция.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита. Советник председателя правительства ДНР Ян Гагин заявил РИА Новости, что украинские войска при отступлении используют тактику "выжженной земли": разрушают гражданскую инфраструктуру, дома.
Также в ходе российской специальной военной операции стало известно, что боевики украинского националистического полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело), в частности, при отступлении обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" поселок Сартана в Донецкой области. По данным Минобороны, боевики "Азова" удерживают мирных граждан в Мариуполе, используя их в качестве живого щита. Как отмечают эксперты, эту тактику использовали подразделения СС в гитлеровской Германии, а позже – международные террористы.
* Признано иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента в России