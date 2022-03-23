https://ria.ru/20220323/zelenskiy-1779717269.html

Зеленский 24 марта выступит на саммите ЕС, сообщил источник

Зеленский 24 марта выступит на саммите ЕС, сообщил источник - РИА Новости, 23.03.2022

Зеленский 24 марта выступит на саммите ЕС, сообщил источник

Владимир Зеленский 24 марта по видеосвязи выступит перед европейскими лидерами на саммите ЕС, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T18:21

2022-03-23T18:21

2022-03-23T18:40

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

украина

европа

владимир зеленский

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БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский 24 марта по видеосвязи выступит перед европейскими лидерами на саммите ЕС, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Президент Зеленский выступит перед лидерами в режиме видеоконференции", - сообщил источник.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Зеленский выступит с обращением к лидерам стран НАТО на саммите, который также состоится в Брюсселе в четверг.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/ukraina-1779662962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, европа, владимир зеленский