https://ria.ru/20220323/zelenskiy-1779549202.html

Кадыров призвал Зеленского "развернуться лицом" к России

Кадыров призвал Зеленского "развернуться лицом" к России - РИА Новости, 23.03.2022

Кадыров призвал Зеленского "развернуться лицом" к России

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал Владимира Зеленского повернуться лицом к России, чтобы войти в историю миротворцем. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T02:32

2022-03-23T02:32

2022-03-23T05:20

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал Владимира Зеленского повернуться лицом к России, чтобы войти в историю миротворцем.Глава Чечни отметил, что советников, которые порекомендовали Зеленскому бежать из Украины, "врагу не пожелаешь". Кадыров посоветовал прислушаться к тому, что советуют власти соседних стран, а именно "совместно с Россией очистить Украину от различного сброда в виде бандеровцев, неонацистов, азовцев, так называемых ичкерийцев, ваххабитов и террористов, перекочевавших с Ближнего Востока, а затем вместе строить чистое от экстремизма государство, перестать быть американской и натовской марионеткой, стать волевым президентом, имеющим собственное железное мнение"."По тебе видно, что вся эта ситуация тебе совершенно непонятна, поэтому согласись со всеми предложениями президента России В.В. Путина, встретившись с ним, и реши в конце концов этот вопрос мирным путем. Условия Владимира Владимировича обоюдовыгодны и продуктивны. Обрати внимание, что наш лидер всегда поддерживает страны, ставшие жертвами грязной политики Запада, и делает их стратегическими союзниками. Поддержит и Украину", - добавил Кадыров в обращении к Зеленскому.Кроме того, глава Чечни заявил, что готов обратиться к Путину с предложением предоставить Зеленскому убежище в Чеченской республике.

https://ria.ru/20220323/boytsy-1779544556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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