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Кадыров призвал Зеленского "развернуться лицом" к России - РИА Новости, 23.03.2022
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Кадыров призвал Зеленского "развернуться лицом" к России
Кадыров призвал Зеленского "развернуться лицом" к России - РИА Новости, 23.03.2022
Кадыров призвал Зеленского "развернуться лицом" к России
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал Владимира Зеленского повернуться лицом к России, чтобы войти в историю миротворцем. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T02:32
2022-03-23T05:20
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал Владимира Зеленского повернуться лицом к России, чтобы войти в историю миротворцем.Глава Чечни отметил, что советников, которые порекомендовали Зеленскому бежать из Украины, "врагу не пожелаешь". Кадыров посоветовал прислушаться к тому, что советуют власти соседних стран, а именно "совместно с Россией очистить Украину от различного сброда в виде бандеровцев, неонацистов, азовцев, так называемых ичкерийцев, ваххабитов и террористов, перекочевавших с Ближнего Востока, а затем вместе строить чистое от экстремизма государство, перестать быть американской и натовской марионеткой, стать волевым президентом, имеющим собственное железное мнение"."По тебе видно, что вся эта ситуация тебе совершенно непонятна, поэтому согласись со всеми предложениями президента России В.В. Путина, встретившись с ним, и реши в конце концов этот вопрос мирным путем. Условия Владимира Владимировича обоюдовыгодны и продуктивны. Обрати внимание, что наш лидер всегда поддерживает страны, ставшие жертвами грязной политики Запада, и делает их стратегическими союзниками. Поддержит и Украину", - добавил Кадыров в обращении к Зеленскому.Кроме того, глава Чечни заявил, что готов обратиться к Путину с предложением предоставить Зеленскому убежище в Чеченской республике.
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россия, украина, в мире
02:32 23.03.2022 (обновлено: 05:20 23.03.2022)
 
Кадыров призвал Зеленского "развернуться лицом" к России

Глава Чечни Кадыров призвал Владимира Зеленского "развернуться лицом" к России

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал Владимира Зеленского повернуться лицом к России, чтобы войти в историю миротворцем.

"Если не хочешь войти в историю президентом, который из-за слабохарактерности и недальновидности не справился с внутренней угрозой и внешними подстрекателями, проблемами страны и чуждой западной идеологией, то тебе нужно расстрелять таких советников как госизменщиков... Не давай закачивать в себя бесперспективные идеи - включи трезвую голову. Развернись лицом к России, и ты войдешь в историю миротворцем, спасшим свой народ", - обратился Кадыров к Зеленскому в своем Telegram-канале.

Глава Чечни отметил, что советников, которые порекомендовали Зеленскому бежать из Украины, "врагу не пожелаешь". Кадыров посоветовал прислушаться к тому, что советуют власти соседних стран, а именно "совместно с Россией очистить Украину от различного сброда в виде бандеровцев, неонацистов, азовцев, так называемых ичкерийцев, ваххабитов и террористов, перекочевавших с Ближнего Востока, а затем вместе строить чистое от экстремизма государство, перестать быть американской и натовской марионеткой, стать волевым президентом, имеющим собственное железное мнение".
"По тебе видно, что вся эта ситуация тебе совершенно непонятна, поэтому согласись со всеми предложениями президента России В.В. Путина, встретившись с ним, и реши в конце концов этот вопрос мирным путем. Условия Владимира Владимировича обоюдовыгодны и продуктивны. Обрати внимание, что наш лидер всегда поддерживает страны, ставшие жертвами грязной политики Запада, и делает их стратегическими союзниками. Поддержит и Украину", - добавил Кадыров в обращении к Зеленскому.
Кроме того, глава Чечни заявил, что готов обратиться к Путину с предложением предоставить Зеленскому убежище в Чеченской республике.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
00:21
Кадыров заявил, что проводил на Украину самых подготовленных бойцов
 
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