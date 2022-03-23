02:32 23.03.2022 (обновлено: 05:20 23.03.2022)
Кадыров призвал Зеленского "развернуться лицом" к России
Глава Чечни Кадыров призвал Владимира Зеленского "развернуться лицом" к России
Рамзан Кадыров
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал Владимира Зеленского повернуться лицом к России, чтобы войти в историю миротворцем.
"Если не хочешь войти в историю президентом, который из-за слабохарактерности и недальновидности не справился с внутренней угрозой и внешними подстрекателями, проблемами страны и чуждой западной идеологией, то тебе нужно расстрелять таких советников как госизменщиков... Не давай закачивать в себя бесперспективные идеи - включи трезвую голову. Развернись лицом к России, и ты войдешь в историю миротворцем, спасшим свой народ", - обратился Кадыров к Зеленскому в своем Telegram-канале.
Глава Чечни отметил, что советников, которые порекомендовали Зеленскому бежать из Украины, "врагу не пожелаешь". Кадыров посоветовал прислушаться к тому, что советуют власти соседних стран, а именно "совместно с Россией очистить Украину от различного сброда в виде бандеровцев, неонацистов, азовцев, так называемых ичкерийцев, ваххабитов и террористов, перекочевавших с Ближнего Востока, а затем вместе строить чистое от экстремизма государство, перестать быть американской и натовской марионеткой, стать волевым президентом, имеющим собственное железное мнение".
"По тебе видно, что вся эта ситуация тебе совершенно непонятна, поэтому согласись со всеми предложениями президента России В.В. Путина, встретившись с ним, и реши в конце концов этот вопрос мирным путем. Условия Владимира Владимировича обоюдовыгодны и продуктивны. Обрати внимание, что наш лидер всегда поддерживает страны, ставшие жертвами грязной политики Запада, и делает их стратегическими союзниками. Поддержит и Украину", - добавил Кадыров в обращении к Зеленскому.
Кроме того, глава Чечни заявил, что готов обратиться к Путину с предложением предоставить Зеленскому убежище в Чеченской республике.