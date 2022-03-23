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Володин: заявления Вашингтона ничего не стоят, в США точно наступил хаос - РИА Новости, 23.03.2022
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Володин: заявления Вашингтона ничего не стоят, в США точно наступил хаос
Володин: заявления Вашингтона ничего не стоят, в США точно наступил хаос - РИА Новости, 23.03.2022
Володин: заявления Вашингтона ничего не стоят, в США точно наступил хаос
Звучащие из Вашингтона политические заявления ничего не стоят, в США наступил хаос, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T07:58
2022-03-23T09:29
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Звучащие из Вашингтона политические заявления ничего не стоят, в США наступил хаос, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.Он указал на непредсказуемость американского руководства, которое, обладая властью и ядерным оружием, не соблюдает законов.Володин напомнил о двух практически одновременно прозвучавших и при этом противоречащих друг другу заявлениях официальных лиц Вашингтона."Сначала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Штаты не просили американские компании уходить с российского рынка. Затем буквально через несколько часов конгресс предложил запретить правительству США вести дела с компаниями, которые, несмотря на санкции, продолжили работу в России", — пояснил спикер Госдумы.Он указал и на двойные стандарты Вашингтона, когда "конгресс США запретил любую помощь батальону "Азов" (против его бойцов которого в России возбуждено уголовное дело. — Прим. ред.), но Байден вопреки закону финансирует этих неонацистов, направляет им оружие".Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
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сша, россия, в мире
07:58 23.03.2022 (обновлено: 09:29 23.03.2022)
 
Володин: заявления Вашингтона ничего не стоят, в США точно наступил хаос

Спикер Госдумы Володин заявил о хаосе в США и напомнил об их противоречивых заявлениях

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вячеслав Володин
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Звучащие из Вашингтона политические заявления ничего не стоят, в США наступил хаос, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он указал на непредсказуемость американского руководства, которое, обладая властью и ядерным оружием, не соблюдает законов.

"Кто-то посмеется, что разговор о "загнивающем Западе" в нашей стране ведется давно. Но сегодня хаос в США точно наступил", — считает он.

Володин напомнил о двух практически одновременно прозвучавших и при этом противоречащих друг другу заявлениях официальных лиц Вашингтона.
"Сначала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Штаты не просили американские компании уходить с российского рынка. Затем буквально через несколько часов конгресс предложил запретить правительству США вести дела с компаниями, которые, несмотря на санкции, продолжили работу в России", — пояснил спикер Госдумы.
Он указал и на двойные стандарты Вашингтона, когда "конгресс США запретил любую помощь батальону "Азов" (против его бойцов которого в России возбуждено уголовное дело. — Прим. ред.), но Байден вопреки закону финансирует этих неонацистов, направляет им оружие".
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Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
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