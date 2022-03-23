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В Болгарии признали критическую зависимость от российского газа

В Болгарии признали критическую зависимость от российского газа - РИА Новости, 23.03.2022

В Болгарии признали критическую зависимость от российского газа

У Болгарии нет альтернативы российскому газу, заявил в эфире "bTV новините" бывший заместитель министра энергетики Явор Куюмджиев. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T04:02

2022-03-23T04:02

2022-03-23T14:33

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. У Болгарии нет альтернативы российскому газу, заявил в эфире "bTV новините" бывший заместитель министра энергетики Явор Куюмджиев."Если Европа откажется от российского газа, это будет означать, что около 200 миллиардов кубометров голубого топлива надо будет получать из других источников, а их нет", — сказал он. Поэтому Болгарии следует снова заключить контракт с "Газпромом", считает экс-министр.Глава болгарского правительства Кирилл Петков, со своей стороны, предупредил, что страна не может полностью отказаться от российского газа: если поставки прекратятся, остановится экономика.На прошлой неделе министр финансов Асен Василев заявил, что из-за ситуации на Украине Болгария не намерена продлевать контракт с "Газпромом", а будет получать газ у альтернативных поставщиков — Катара и Алжира. Кроме того, планируется использовать инфраструктуру Греции и Турции для закупок сжиженного природного газа и увеличить импорт из Азербайджана.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Некоторые банки отключили от системы SWIFT, Visa и MasterСard прекратили обслуживание российских банковских карт, многие мировые компании объявили об уходе с российского рынка.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия была и остается надежным гарантом мировой энергетической безопасности и дорожит своим реноме надежного поставщика энергоресурсов. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Россия никогда не использовала нефть и газ как оружие.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, болгария, россия, газпром, природный газ