04:02 23.03.2022 (обновлено: 14:33 23.03.2022)
В Болгарии признали критическую зависимость от российского газа
Бывший замминистра энергетики Болгарии Куюмджиев заявил о важности поставок газа из России
Конфорка газовой плиты
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. У Болгарии нет альтернативы российскому газу, заявил в эфире "bTV новините" бывший заместитель министра энергетики Явор Куюмджиев.
"Если Европа откажется от российского газа, это будет означать, что около 200 миллиардов кубометров голубого топлива надо будет получать из других источников, а их нет", — сказал он.
Глава болгарского правительства Кирилл Петков, со своей стороны, предупредил, что страна не может полностью отказаться от российского газа: если поставки прекратятся, остановится экономика.
На прошлой неделе министр финансов Асен Василев заявил, что из-за ситуации на Украине Болгария не намерена продлевать контракт с "Газпромом", а будет получать газ у альтернативных поставщиков — Катара и Алжира. Кроме того, планируется использовать инфраструктуру Греции и Турции для закупок сжиженного природного газа и увеличить импорт из Азербайджана.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Некоторые банки отключили от системы SWIFT, Visa и MasterСard прекратили обслуживание российских банковских карт, многие мировые компании объявили об уходе с российского рынка.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия была и остается надежным гарантом мировой энергетической безопасности и дорожит своим реноме надежного поставщика энергоресурсов. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Россия никогда не использовала нефть и газ как оружие.
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