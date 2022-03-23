https://ria.ru/20220323/zamorozka-1779760678.html

Польша заморозила счета российского посольства

Польша заморозила счета российского посольства - РИА Новости, 23.03.2022

Польша заморозила счета российского посольства

Власти Польши заморозили счета российского посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, аргументировав это тем, что "Россия -... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T22:35

2022-03-23T22:35

2022-03-23T22:35

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти Польши заморозили счета российского посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, аргументировав это тем, что "Россия - агрессор", заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.Ранее стало известно, что Польша в рамках антироссийских санкций заморозила на счетах 140 миллионов злотых (около 33 миллионов долларов)."Это не деньги олигархов, это деньги посольства (которые заморозила Польша). Они заморозили наши счета в прямое нарушение Венской конвенции", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".По словам посла, когда дипломаты сказали польским партнерам, что их действия являются прямым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая не разрешает создавать ненормальные условия для деятельности диппредставительств, они "умыли руки" и ответили: "Ну вы же агрессоры и поставили себя вне цивилизованного человечества, так что вот вам".Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки, заявил ранее журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/diplomaty-1779634111.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, польша, украина