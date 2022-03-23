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Польша заморозила счета российского посольства - РИА Новости, 23.03.2022
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Польша заморозила счета российского посольства
Польша заморозила счета российского посольства - РИА Новости, 23.03.2022
Польша заморозила счета российского посольства
Власти Польши заморозили счета российского посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, аргументировав это тем, что "Россия -... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T22:35
2022-03-23T22:35
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти Польши заморозили счета российского посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, аргументировав это тем, что "Россия - агрессор", заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.Ранее стало известно, что Польша в рамках антироссийских санкций заморозила на счетах 140 миллионов злотых (около 33 миллионов долларов)."Это не деньги олигархов, это деньги посольства (которые заморозила Польша). Они заморозили наши счета в прямое нарушение Венской конвенции", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".По словам посла, когда дипломаты сказали польским партнерам, что их действия являются прямым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая не разрешает создавать ненормальные условия для деятельности диппредставительств, они "умыли руки" и ответили: "Ну вы же агрессоры и поставили себя вне цивилизованного человечества, так что вот вам".Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки, заявил ранее журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/diplomaty-1779634111.html
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в мире, россия, польша, украина
22:35 23.03.2022
 
Польша заморозила счета российского посольства

Посол России Андреев: Польша заморозила счета дипведомства, нарушив Венскую конвенцию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание посольства РФ в Варшаве
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти Польши заморозили счета российского посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, аргументировав это тем, что "Россия - агрессор", заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Ранее стало известно, что Польша в рамках антироссийских санкций заморозила на счетах 140 миллионов злотых (около 33 миллионов долларов).
"Это не деньги олигархов, это деньги посольства (которые заморозила Польша). Они заморозили наши счета в прямое нарушение Венской конвенции", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
По словам посла, когда дипломаты сказали польским партнерам, что их действия являются прямым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая не разрешает создавать ненормальные условия для деятельности диппредставительств, они "умыли руки" и ответили: "Ну вы же агрессоры и поставили себя вне цивилизованного человечества, так что вот вам".
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 14:13
Высылка дипломатов из Польши тянет на разрыв отношений, заявили в Госдуме
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки, заявил ранее журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
СПГ-терминал в Свиноуйсьце - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 18:47
Польша собирается отказаться от российского газа, заявил посол в Варшаве
 
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