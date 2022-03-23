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Три человека ранены при обстреле украинскими войсками Ясиноватой в ДНР

Три человека ранены при обстреле украинскими войсками Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 23.03.2022

Три человека ранены при обстреле украинскими войсками Ясиноватой в ДНР

Трое мирных жителей пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщил в среду глава администрации... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:56

2022-03-23T15:56

2022-03-23T15:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Трое мирных жителей пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщил в среду глава администрации города Дмитрий Шевченко.Ранее в ДНР сообщили, что в среду в результате обстрелов со стороны украинских войск погибла женщина."В результате обстрела города Ясиноватая ранение получили три человека", - сообщил Шевченко в Telegram-канале Шевченко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия