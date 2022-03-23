08:50 23.03.2022 (обновлено: 09:14 23.03.2022)
Обсуждать мирный договор с Японией нет возможности, заявила Захарова
Представитель МИД России Захарова: политика Японии не дает обсуждать мирный договор
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря об отказе Москвы вести переговоры с Токио по мирному договору, заявила, что нет возможности обсуждать подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции по отношению к России.
"После того, как Япония не просто сделала целый ряд недопустимых заявлений, но и провела целый ряд таких акций недружественного характера, в первую очередь речь идет о санкционном давлении, российская сторона сделала заявление о том, что приняла ответные меры... Все это очевидно, потому что нет возможности обсуждать подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции. И которое планомерно старается нанести точечный ущерб интересам нашей страны. В таких условиях и при таком подходе японского руководства говорить о выработке соответствующих документов не представляется возможным ", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
"Япония не просто присоединилась к этому русофобскому хору, она встала в авангарде. Возможно, она стала обеспечивать голос Соединенных Штатов на просторах АТР, стала той самой страной, которая ретранслировала риторику Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — добавила она.
Как отметила Захарова, ни о каком сотрудничестве с государством, которое принимает целый пакет санкций, направленных на уничтожение совместного сотрудничества, быть не может.
МИД в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Глава японского МИД Есимаса Хаяси заявил, что попытки России, отказавшейся от переговоров по мирному договору, увязать реакцию Токио на украинские события и отношения между РФ и Японией являются несправедливыми и недопустимыми, соответствующая позиция была передана послу России в Японии Михаилу Галузину.