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Обсуждать мирный договор с Японией нет возможности, заявила Захарова - РИА Новости, 23.03.2022
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Обсуждать мирный договор с Японией нет возможности, заявила Захарова
Обсуждать мирный договор с Японией нет возможности, заявила Захарова - РИА Новости, 23.03.2022
Обсуждать мирный договор с Японией нет возможности, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря об отказе Москвы вести переговоры с Токио по мирному договору, заявила, что нет возможности... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T08:50
2022-03-23T09:14
россия
япония
токио
санкции в отношении россии
михаил галузин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря об отказе Москвы вести переговоры с Токио по мирному договору, заявила, что нет возможности обсуждать подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции по отношению к России."После того, как Япония не просто сделала целый ряд недопустимых заявлений, но и провела целый ряд таких акций недружественного характера, в первую очередь речь идет о санкционном давлении, российская сторона сделала заявление о том, что приняла ответные меры... Все это очевидно, потому что нет возможности обсуждать подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции. И которое планомерно старается нанести точечный ущерб интересам нашей страны. В таких условиях и при таком подходе японского руководства говорить о выработке соответствующих документов не представляется возможным ", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.По словам Захаровой, с февраля 2022 года украинская тема стала для правительства Японии основной, хотя Япония даже не граничит с Украиной. "Япония не просто присоединилась к этому русофобскому хору, она встала в авангарде. Возможно, она стала обеспечивать голос Соединенных Штатов на просторах АТР, стала той самой страной, которая ретранслировала риторику Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — добавила она.Как отметила Захарова, ни о каком сотрудничестве с государством, которое принимает целый пакет санкций, направленных на уничтожение совместного сотрудничества, быть не может.МИД в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.Решение России не продолжать переговоры по мирному договору с Токио является прискорбным и абсолютно неприемлемым, сообщили ранее РИА Новости в посольстве Японии в Москве.Глава японского МИД Есимаса Хаяси заявил, что попытки России, отказавшейся от переговоров по мирному договору, увязать реакцию Токио на украинские события и отношения между РФ и Японией являются несправедливыми и недопустимыми, соответствующая позиция была передана послу России в Японии Михаилу Галузину.
https://ria.ru/20220323/peshka-1779556393.html
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779449880.html
россия
япония
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россия, япония, токио, санкции в отношении россии, михаил галузин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
08:50 23.03.2022 (обновлено: 09:14 23.03.2022)
 
Обсуждать мирный договор с Японией нет возможности, заявила Захарова

Представитель МИД России Захарова: политика Японии не дает обсуждать мирный договор

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря об отказе Москвы вести переговоры с Токио по мирному договору, заявила, что нет возможности обсуждать подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции по отношению к России.
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"После того, как Япония не просто сделала целый ряд недопустимых заявлений, но и провела целый ряд таких акций недружественного характера, в первую очередь речь идет о санкционном давлении, российская сторона сделала заявление о том, что приняла ответные меры... Все это очевидно, потому что нет возможности обсуждать подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции. И которое планомерно старается нанести точечный ущерб интересам нашей страны. В таких условиях и при таком подходе японского руководства говорить о выработке соответствующих документов не представляется возможным ", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
По словам Захаровой, с февраля 2022 года украинская тема стала для правительства Японии основной, хотя Япония даже не граничит с Украиной.
"Япония не просто присоединилась к этому русофобскому хору, она встала в авангарде. Возможно, она стала обеспечивать голос Соединенных Штатов на просторах АТР, стала той самой страной, которая ретранслировала риторику Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — добавила она.
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Как отметила Захарова, ни о каком сотрудничестве с государством, которое принимает целый пакет санкций, направленных на уничтожение совместного сотрудничества, быть не может.
МИД в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Решение России не продолжать переговоры по мирному договору с Токио является прискорбным и абсолютно неприемлемым, сообщили ранее РИА Новости в посольстве Японии в Москве.
Глава японского МИД Есимаса Хаяси заявил, что попытки России, отказавшейся от переговоров по мирному договору, увязать реакцию Токио на украинские события и отношения между РФ и Японией являются несправедливыми и недопустимыми, соответствующая позиция была передана послу России в Японии Михаилу Галузину.
 
РоссияЯпонияТокиоСанкции в отношении РоссииМихаил ГалузинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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