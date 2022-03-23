https://ria.ru/20220323/yaponiya-1779562592.html

Обсуждать мирный договор с Японией нет возможности, заявила Захарова

Обсуждать мирный договор с Японией нет возможности, заявила Захарова - РИА Новости, 23.03.2022

Обсуждать мирный договор с Японией нет возможности, заявила Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря об отказе Москвы вести переговоры с Токио по мирному договору, заявила, что нет возможности... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T08:50

2022-03-23T08:50

2022-03-23T09:14

россия

япония

токио

санкции в отношении россии

михаил галузин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря об отказе Москвы вести переговоры с Токио по мирному договору, заявила, что нет возможности обсуждать подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции по отношению к России."После того, как Япония не просто сделала целый ряд недопустимых заявлений, но и провела целый ряд таких акций недружественного характера, в первую очередь речь идет о санкционном давлении, российская сторона сделала заявление о том, что приняла ответные меры... Все это очевидно, потому что нет возможности обсуждать подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции. И которое планомерно старается нанести точечный ущерб интересам нашей страны. В таких условиях и при таком подходе японского руководства говорить о выработке соответствующих документов не представляется возможным ", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.По словам Захаровой, с февраля 2022 года украинская тема стала для правительства Японии основной, хотя Япония даже не граничит с Украиной. "Япония не просто присоединилась к этому русофобскому хору, она встала в авангарде. Возможно, она стала обеспечивать голос Соединенных Штатов на просторах АТР, стала той самой страной, которая ретранслировала риторику Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — добавила она.Как отметила Захарова, ни о каком сотрудничестве с государством, которое принимает целый пакет санкций, направленных на уничтожение совместного сотрудничества, быть не может.МИД в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.Решение России не продолжать переговоры по мирному договору с Токио является прискорбным и абсолютно неприемлемым, сообщили ранее РИА Новости в посольстве Японии в Москве.Глава японского МИД Есимаса Хаяси заявил, что попытки России, отказавшейся от переговоров по мирному договору, увязать реакцию Токио на украинские события и отношения между РФ и Японией являются несправедливыми и недопустимыми, соответствующая позиция была передана послу России в Японии Михаилу Галузину.

https://ria.ru/20220323/peshka-1779556393.html

https://ria.ru/20220322/ukraina-1779449880.html

россия

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токио

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, япония, токио, санкции в отношении россии, михаил галузин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова