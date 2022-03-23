Рейтинг@Mail.ru
В МИД пообещали ответ на высылки дипломатов из Прибалтики и Польши - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/vysylka-1779695717.html
В МИД пообещали ответ на высылки дипломатов из Прибалтики и Польши
В МИД пообещали ответ на высылки дипломатов из Прибалтики и Польши - РИА Новости, 23.03.2022
В МИД пообещали ответ на высылки дипломатов из Прибалтики и Польши
Москва ответит на все высылки российских дипломатов из прибалтийских стран, Болгарии и Польши, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:08
2022-03-23T17:23
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
латвия
эстония
польша
россия
мария захарова
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_b45d0afdeab12d7002cefa62c3e56a19.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Москва ответит на все высылки российских дипломатов из прибалтийских стран, Болгарии и Польши, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Были высылки из прибалтийских стран, были высылки из Болгарии и так далее. И, конечно, само собой, что мы будем отвечать - отвечать соответствующим образом, как мы это всегда делаем", - сказала она в эфире "России 24".Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки, заявил ранее журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов персона нон грата, а Латвия и Эстония заявили, что высылают по три сотрудника российского посольства.
https://ria.ru/20220316/mid-1778387171.html
латвия
эстония
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f587f55be93f9d70be19e49b6887adac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, латвия, эстония, польша, россия, мария захарова, санкции в отношении россии
17:08 23.03.2022 (обновлено: 17:23 23.03.2022)
 
В МИД пообещали ответ на высылки дипломатов из Прибалтики и Польши

МИД пообещал ответ на высылки дипломатов из Прибалтики и Польши

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Москва ответит на все высылки российских дипломатов из прибалтийских стран, Болгарии и Польши, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Были высылки из прибалтийских стран, были высылки из Болгарии и так далее. И, конечно, само собой, что мы будем отвечать - отвечать соответствующим образом, как мы это всегда делаем", - сказала она в эфире "России 24".
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки, заявил ранее журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов персона нон грата, а Латвия и Эстония заявили, что высылают по три сотрудника российского посольства.
Флаги Черногории и НАТО - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 09:50
Москва ответит на высылку российского дипломата из Черногории
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреЛатвияЭстонияПольшаРоссияМария ЗахароваСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала