https://ria.ru/20220323/vysylka-1779695717.html
В МИД пообещали ответ на высылки дипломатов из Прибалтики и Польши
В МИД пообещали ответ на высылки дипломатов из Прибалтики и Польши - РИА Новости, 23.03.2022
В МИД пообещали ответ на высылки дипломатов из Прибалтики и Польши
Москва ответит на все высылки российских дипломатов из прибалтийских стран, Болгарии и Польши, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:08
2022-03-23T17:08
2022-03-23T17:23
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
латвия
эстония
польша
россия
мария захарова
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Москва ответит на все высылки российских дипломатов из прибалтийских стран, Болгарии и Польши, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Были высылки из прибалтийских стран, были высылки из Болгарии и так далее. И, конечно, само собой, что мы будем отвечать - отвечать соответствующим образом, как мы это всегда делаем", - сказала она в эфире "России 24".Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки, заявил ранее журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов персона нон грата, а Латвия и Эстония заявили, что высылают по три сотрудника российского посольства.
https://ria.ru/20220316/mid-1778387171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, латвия, эстония, польша, россия, мария захарова, санкции в отношении россии
17:08 23.03.2022 (обновлено: 17:23 23.03.2022)
В МИД пообещали ответ на высылки дипломатов из Прибалтики и Польши
МИД пообещал ответ на высылки дипломатов из Прибалтики и Польши