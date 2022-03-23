https://ria.ru/20220323/vysylka-1779695717.html

В МИД пообещали ответ на высылки дипломатов из Прибалтики и Польши

В МИД пообещали ответ на высылки дипломатов из Прибалтики и Польши - РИА Новости, 23.03.2022

В МИД пообещали ответ на высылки дипломатов из Прибалтики и Польши

Москва ответит на все высылки российских дипломатов из прибалтийских стран, Болгарии и Польши, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T17:08

2022-03-23T17:08

2022-03-23T17:23

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

латвия

эстония

польша

россия

мария захарова

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_b45d0afdeab12d7002cefa62c3e56a19.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Москва ответит на все высылки российских дипломатов из прибалтийских стран, Болгарии и Польши, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Были высылки из прибалтийских стран, были высылки из Болгарии и так далее. И, конечно, само собой, что мы будем отвечать - отвечать соответствующим образом, как мы это всегда делаем", - сказала она в эфире "России 24".Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки, заявил ранее журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов персона нон грата, а Латвия и Эстония заявили, что высылают по три сотрудника российского посольства.

https://ria.ru/20220316/mid-1778387171.html

латвия

эстония

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, латвия, эстония, польша, россия, мария захарова, санкции в отношении россии