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Евраев: ярославские магазины могут лишать выручки из-за завышенных цен - РИА Новости, 23.03.2022
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Ярославская область
https://ria.ru/20220323/vyruchka-1779658434.html
Евраев: ярославские магазины могут лишать выручки из-за завышенных цен
Евраев: ярославские магазины могут лишать выручки из-за завышенных цен - РИА Новости, 23.03.2022
Евраев: ярославские магазины могут лишать выручки из-за завышенных цен
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев заявил, что магазины, необоснованно завышающие цены на продукты питания, могут лишать выручки, сообщает... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:52
2022-03-23T15:52
ярославская область
экономика
михаил евраев
ярославская область
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев заявил, что магазины, необоснованно завышающие цены на продукты питания, могут лишать выручки, сообщает правительство региона.Сообщается, что Михаил Евраев обсудил с ритейлерами вопросы продовольственной безопасности региона и контроль за ценами на продукты питания. Встреча прошла в рамках работы антисанкционного штаба Ярославской области."Мы сейчас цены ставим на контроль и реагировать будем жестко. Если будем видеть, что кто-то пытается подзаработать на текущей ситуации, поймать рыбку в мутной воде, и объективных причин для повышения цен нет, сразу будем обращаться в ФАС с инициативой о возбуждении дел и наложении штрафа с изъятием всей выручки, которая была таким образом заработана", - цитирует слова Евраева пресс-служба областного правительства. Врио губернатора подчеркнул, что в таких вопросах власти будут разбираться быстро, по максимуму используя все ресурсы.По словам руководителя УФАС по Ярославской области Ивана Паутова, 75% обращений на горячую линию ведомства касаются наличия сахара и цен на него. УФАС установило, что некоторым оптовикам отказывали в поставке. Ведомство инициировало проверки ряда заводов-производителей на предмет картельного сговора.Правительство региона поставило предприятиям розничной и оптовой торговли задачу обеспечить бесперебойную поставку и двухнедельный запас социально значимых товаров, а также ответственно подходить к вопросам ценообразования."Договорились, что магазины рассмотрят возможность отменить штрафы в отношении региональных поставщиков – сельхозпроизводителей. Эта мера необходима в связи с временной неустойчивостью логистических цепочек", - заявил врио губернатора. Он подчеркнул, что хлебозаводы и пекарни Ярославской области получат дополнительные субсидии. Региону выделено более 23 миллионов рублей, еще 460 тысяч добавит областной бюджет. Получат поддержку те предприятия, которые сохранят отпускные цены на хлеб на прежнем уровне.Также Евраев отметил, что в регионе существует перечень сельхозпроизводителей, которые могли получить в лизинг технику у компании ОАО "Ярославльагропромтехснаб". Важное решение антисанкционного штаба – включить оптовиков и переработчиков в список получателей этого лизинга, чтобы они могли приобретать отечественный транспорт для перевозки продуктов питания в отдаленные районы, подчеркнул врио губернатора.
https://ria.ru/20220322/myasnikov-1779485890.html
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экономика, михаил евраев, ярославская область, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
15:52 23.03.2022
 
Евраев: ярославские магазины могут лишать выручки из-за завышенных цен

Врио главы Ярославской области Евраев: магазины могут лишать выручки из-за завышенных цен

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПокупатели в супермаркете
Покупатели в супермаркете - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Покупатели в супермаркете
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев заявил, что магазины, необоснованно завышающие цены на продукты питания, могут лишать выручки, сообщает правительство региона.
Сообщается, что Михаил Евраев обсудил с ритейлерами вопросы продовольственной безопасности региона и контроль за ценами на продукты питания. Встреча прошла в рамках работы антисанкционного штаба Ярославской области.
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"Мы сейчас цены ставим на контроль и реагировать будем жестко. Если будем видеть, что кто-то пытается подзаработать на текущей ситуации, поймать рыбку в мутной воде, и объективных причин для повышения цен нет, сразу будем обращаться в ФАС с инициативой о возбуждении дел и наложении штрафа с изъятием всей выручки, которая была таким образом заработана", - цитирует слова Евраева пресс-служба областного правительства. Врио губернатора подчеркнул, что в таких вопросах власти будут разбираться быстро, по максимуму используя все ресурсы.
По словам руководителя УФАС по Ярославской области Ивана Паутова, 75% обращений на горячую линию ведомства касаются наличия сахара и цен на него. УФАС установило, что некоторым оптовикам отказывали в поставке. Ведомство инициировало проверки ряда заводов-производителей на предмет картельного сговора.
Правительство региона поставило предприятиям розничной и оптовой торговли задачу обеспечить бесперебойную поставку и двухнедельный запас социально значимых товаров, а также ответственно подходить к вопросам ценообразования.
"Договорились, что магазины рассмотрят возможность отменить штрафы в отношении региональных поставщиков – сельхозпроизводителей. Эта мера необходима в связи с временной неустойчивостью логистических цепочек", - заявил врио губернатора. Он подчеркнул, что хлебозаводы и пекарни Ярославской области получат дополнительные субсидии. Региону выделено более 23 миллионов рублей, еще 460 тысяч добавит областной бюджет. Получат поддержку те предприятия, которые сохранят отпускные цены на хлеб на прежнем уровне.
Также Евраев отметил, что в регионе существует перечень сельхозпроизводителей, которые могли получить в лизинг технику у компании ОАО "Ярославльагропромтехснаб". Важное решение антисанкционного штаба – включить оптовиков и переработчиков в список получателей этого лизинга, чтобы они могли приобретать отечественный транспорт для перевозки продуктов питания в отдаленные районы, подчеркнул врио губернатора.
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Ярославская областьЭкономикаМихаил ЕвраевЯрославская областьФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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