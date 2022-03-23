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МЧС ДНР расчищает улицы Волновахи от неразорвавшихся боеприпасов - РИА Новости, 23.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/volnovakha-1779762267.html
МЧС ДНР расчищает улицы Волновахи от неразорвавшихся боеприпасов
МЧС ДНР расчищает улицы Волновахи от неразорвавшихся боеприпасов - РИА Новости, 23.03.2022
МЧС ДНР расчищает улицы Волновахи от неразорвавшихся боеприпасов
Подразделения МЧС Донецкой народной республики расчищают улицы Волновахи от неразорвавшихся боеприпасов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T22:56
2022-03-23T22:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
мчс днр
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ВОЛНОВАХА, 23 мар - РИА Новости. Подразделения МЧС Донецкой народной республики расчищают улицы Волновахи от неразорвавшихся боеприпасов, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас на улицах города находится подбитая и сгоревшая техника. Кроме того, во дворах жилых домов, где украинские войска оборудовали огневые позиции, также можно легко увидеть боеприпасы от РПГ, патроны, футляры от британских комплексов NLAW и другие взрывоопасные предметы, которые представляют угрозу для жителей. Сотрудники МЧС ДНР проводят проверку и последующую очистку улиц и помещений от боеприпасов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс днр, россия, украина, ситуация в днр и лнр, волноваха
22:56 23.03.2022 (обновлено: 22:57 23.03.2022)
 
МЧС ДНР расчищает улицы Волновахи от неразорвавшихся боеприпасов

МЧС ДНР расчищает улицы Волновахи от неразорвавшихся боеприпасов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха
Уничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Уничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха
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ВОЛНОВАХА, 23 мар - РИА Новости. Подразделения МЧС Донецкой народной республики расчищают улицы Волновахи от неразорвавшихся боеприпасов, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас на улицах города находится подбитая и сгоревшая техника. Кроме того, во дворах жилых домов, где украинские войска оборудовали огневые позиции, также можно легко увидеть боеприпасы от РПГ, патроны, футляры от британских комплексов NLAW и другие взрывоопасные предметы, которые представляют угрозу для жителей. Сотрудники МЧС ДНР проводят проверку и последующую очистку улиц и помещений от боеприпасов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМЧС ДНРРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВолноваха
 
 
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