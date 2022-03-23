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МЧС ДНР расчищает улицы Волновахи от неразорвавшихся боеприпасов

МЧС ДНР расчищает улицы Волновахи от неразорвавшихся боеприпасов - РИА Новости, 23.03.2022

МЧС ДНР расчищает улицы Волновахи от неразорвавшихся боеприпасов

Подразделения МЧС Донецкой народной республики расчищают улицы Волновахи от неразорвавшихся боеприпасов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2022

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2022-03-23T22:57

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ВОЛНОВАХА, 23 мар - РИА Новости. Подразделения МЧС Донецкой народной республики расчищают улицы Волновахи от неразорвавшихся боеприпасов, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас на улицах города находится подбитая и сгоревшая техника. Кроме того, во дворах жилых домов, где украинские войска оборудовали огневые позиции, также можно легко увидеть боеприпасы от РПГ, патроны, футляры от британских комплексов NLAW и другие взрывоопасные предметы, которые представляют угрозу для жителей. Сотрудники МЧС ДНР проводят проверку и последующую очистку улиц и помещений от боеприпасов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Филиппова

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