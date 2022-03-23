https://ria.ru/20220323/vladivostok-1779553195.html
Во Владивостоке студенты спасли двух провалившихся под лед детей
Во Владивостоке студенты спасли двух провалившихся под лед детей - РИА Новости, 23.03.2022
Во Владивостоке студенты спасли двух провалившихся под лед детей
Студенты Владивостокского судостроительного колледжа спасли двух детей, которые провалились под лед и тонули в озере в парке Минного городка в краевой столице,... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T04:51
2022-03-23T04:51
2022-03-23T10:05
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 23 мар – РИА Новости. Студенты Владивостокского судостроительного колледжа спасли двух детей, которые провалились под лед и тонули в озере в парке Минного городка в краевой столице, юношей наградят, сообщает мэрия."Происшествие на льду одного из озер парка Мингородка произошло во вторник, 22 марта. Сообщение об этом поступило сразу в две диспетчерские. Звонивший сообщал о двух тонущих детях. Еще до прибытия спасателей дети были спасены проходившими мимо молодыми людьми. Ими оказались двое студентов судостроительного колледжа, который расположен в этом районе, и еще один прохожий, личность которого пока не установлена", - говорится в сообщении.Если кому-то известно имя третьего человека, сообщить об этом можно по телефону 2614-151."Ребята поступили очень смело, их поступок заслуживает самых добрых слов. Уже связались с колледжем, в ближайшее время встретимся с героями", - сказал заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло, чьи слова приводятся в сообщении.В ближайшее время за смелый поступок молодых людей наградят.Во Владивостоке с 1 марта запрещено выходить на лед.
https://ria.ru/20220310/spasateli-1777524985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, владивосток
04:51 23.03.2022 (обновлено: 10:05 23.03.2022)
Во Владивостоке студенты спасли двух провалившихся под лед детей
Во Владивостоке студенты судостроительного колледжа спасли двух тонущих в озере детей
ВЛАДИВОСТОК, 23 мар – РИА Новости.
Студенты Владивостокского судостроительного колледжа спасли двух детей, которые провалились под лед и тонули в озере в парке Минного городка в краевой столице, юношей наградят, сообщает
мэрия.
"Происшествие на льду одного из озер парка Мингородка произошло во вторник, 22 марта. Сообщение об этом поступило сразу в две диспетчерские. Звонивший сообщал о двух тонущих детях. Еще до прибытия спасателей дети были спасены проходившими мимо молодыми людьми. Ими оказались двое студентов судостроительного колледжа, который расположен в этом районе, и еще один прохожий, личность которого пока не установлена", - говорится в сообщении.
Если кому-то известно имя третьего человека, сообщить об этом можно по телефону 2614-151.
"Ребята поступили очень смело, их поступок заслуживает самых добрых слов. Уже связались с колледжем, в ближайшее время встретимся с героями", - сказал заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло, чьи слова приводятся в сообщении.
В ближайшее время за смелый поступок молодых людей наградят.
Во Владивостоке
с 1 марта запрещено выходить на лед.