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Чешским политикам указали на "идиотский способ борьбы" с Россией
Чешским политикам указали на "идиотский способ борьбы" с Россией - РИА Новости, 23.03.2022
Чешским политикам указали на "идиотский способ борьбы" с Россией
Администрация чешского города Ческа-Липа оказалась под шквалом критики из-за инициативы о переименовании двух улиц, названия которых "связаны с Россией", пишет... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:58
2022-03-23T18:58
2022-03-23T19:17
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Администрация чешского города Ческа-Липа оказалась под шквалом критики из-за инициативы о переименовании двух улиц, названия которых "связаны с Россией", пишет местный портал iDNES."Мы не понимаем, зачем трогать улицы, которые носят такие названия уже семьдесят лет <…> Это идиотизм", — приводит издание слова автора петиции против переименования, которую подписали уже несколько сотен человек.Спорные улицы носили названия "Московская" и "Российская". Автором инициативы стала мэр города Йитка Вольфова и ряд других членов администрации, не поддержавших проведение российской спецоперации на Украине.В свою очередь, противники переименования, как сообщает портал, сочли предложение "популистским жестом" и призвали политиков подумать о жителях города, которым такое нововведение доставит неудобства.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778535672.html
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"Будем русских травить": волна русофобии в Европе
Европу захлестнула волна русофобии. Из разных стран приходят сообщения о дискриминации и агрессивных действиях в отношении граждан России. Объектами вандализма становятся российские дипломатические представительства, рестораны русской кухни, магазины, торгующие российскими товарами.
Агрессия в отношении русскоязычных граждан вспыхнула после начала спецоперации России на Украине. Негатив активно подогревают западные СМИ. Альтернативную информацию о происходящем на Украине европейские власти блокируют: ЕС запретил транслировать и распространять контент Sputnik и RT.
2022-03-23T18:58
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РИА Новости
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в мире, чехия, россия, украина
18:58 23.03.2022 (обновлено: 19:17 23.03.2022)
Чешским политикам указали на "идиотский способ борьбы" с Россией
Администрацию чешского города Ческа-Липа осудили за отказ от "русских" названий улиц