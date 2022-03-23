https://ria.ru/20220323/ukraina-1779602532.html

Киев заявлениями о референдуме хочет затянуть время, заявил Лавров

Киев заявлениями о референдуме хочет затянуть время, заявил Лавров - РИА Новости, 23.03.2022

Киев заявлениями о референдуме хочет затянуть время, заявил Лавров

Заявления о проведении референдума нацелены на то, чтобы затянуть переговорный процесс России и Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:15

2022-03-23T12:15

2022-03-23T12:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

владимир зеленский

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Заявления о проведении референдума нацелены на то, чтобы затянуть переговорный процесс России и Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Крым и Донбасс – тяжелая история для всех, этот вопрос нужно решать после получения Украиной гарантий безопасности. Он также хочет, чтобы вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму решал бы всеукраинский референдум.Лавров указал, что в 1970 году была согласована декларация о принципах развития международного права в интересах дружеских отношений между государствами. В этом документе есть раздел, посвященный соотношению между суверенитетом и целостностью и правом на самоопределение."Это нечто весьма и весьма актуальное, особенно в контексте украинского кризиса, в контексте того, что сейчас обсуждается между нашими делегациями и в контексте того, какова же должна быть судьба Крыма и Донбасса. Сейчас очень часто, что референдум надо какой-то проводить, что, ясно, нацелено на то чтобы процесс затянуть", - сказал он, выступая в МГИМО.

https://ria.ru/20220323/krym-1779558404.html

https://ria.ru/20220322/zelenskiy-1779419880.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр