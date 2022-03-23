https://ria.ru/20220323/ukraina-1779562470.html

Украинские войска выпустили две мины по Ясиноватой в ДНР

Украинские войска выпустили две мины по Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 23.03.2022

Украинские войска выпустили две мины по Ясиноватой в ДНР

Украинские войска в среду утром выпустили 2 мины калибром 120 мм по Ясиноватой в Донецкой народной республике, говорится в сообщении представительства ДНР в... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T08:49

2022-03-23T08:49

2022-03-23T08:49

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

здоровье - общество

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска в среду утром выпустили 2 мины калибром 120 мм по Ясиноватой в Донецкой народной республике, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.Обстрел был зафиксирован в 8.25 и производился со стороны населенного пункта Авдеевка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, здоровье - общество, признание днр и лнр в россии