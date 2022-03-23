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Украинские войска выпустили две мины по Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/ukraina-1779562470.html
Украинские войска выпустили две мины по Ясиноватой в ДНР
Украинские войска выпустили две мины по Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 23.03.2022
Украинские войска выпустили две мины по Ясиноватой в ДНР
Украинские войска в среду утром выпустили 2 мины калибром 120 мм по Ясиноватой в Донецкой народной республике, говорится в сообщении представительства ДНР в... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T08:49
2022-03-23T08:49
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
здоровье - общество
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска в среду утром выпустили 2 мины калибром 120 мм по Ясиноватой в Донецкой народной республике, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.Обстрел был зафиксирован в 8.25 и производился со стороны населенного пункта Авдеевка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, здоровье - общество, признание днр и лнр в россии
08:49 23.03.2022
 
Украинские войска выпустили две мины по Ясиноватой в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили две мины калибром 120 мм по Ясиноватой

© Фото : Официальный сайт Донецкой Народной РеспубликиПоследствия попадания снаряда в частный дом
Последствия попадания снаряда в частный дом - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© Фото : Официальный сайт Донецкой Народной Республики
Последствия попадания снаряда в частный дом
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска в среду утром выпустили 2 мины калибром 120 мм по Ясиноватой в Донецкой народной республике, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.
Обстрел был зафиксирован в 8.25 и производился со стороны населенного пункта Авдеевка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияЗдоровье - ОбществоПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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