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Песков: Москва может использовать ядерное оружие лишь при реальной угрозе
Песков: Москва может использовать ядерное оружие лишь при реальной угрозе - РИА Новости, 23.03.2022
Песков: Москва может использовать ядерное оружие лишь при реальной угрозе
Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы существованию страны, заявил в эфире телеканала CNN пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T01:56
2022-03-23T01:56
2022-03-23T09:24
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы существованию страны, заявил в эфире телеканала CNN пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие. То есть, если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией", — отметил он.Как указал представитель Кремля, других причин в тексте не значится.В начале января Россия, США, Китай, Великобритания и Франция выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, документ был подготовлен по российской инициативе.Ответственное отношениеГлава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что в начало ядерной войны не верит и верить не хочет."Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачиваются в последние годы и обострились в последние месяцы и недели, ядерную тему, этот дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы", — сказал Лавров.При этом замглавы МИД Сергей Рябков подчеркивал, что Россия предельно ответственно относится к вопросу ядерного оружия в соответствии с положениями военной доктрины, Москва не эскалирует ситуацию."Я думаю, все, что на эту тему произнесено, и все, что обнародовано с нашей стороны, подтверждает очевидную вещь: вопрос гипотетического использования военного ядерного потенциала замыкается целиком и полностью на соответствующие положения российской военной доктрины и соответствующие положения основ государственной политики в области ядерного сдерживания", — указал он.Ядерная программа УкраиныКак заявил ранее президент России Владимир Путин, в обозримом будущем пронацистский режим в Киеве мог получить ядерное оружие и целью была бы Россия. "Прозвучали заявления киевских властей о намерении создать теперь уже и собственное ядерное оружие и средства его доставки. Это была реальная угроза. Уже в обозримом будущем при зарубежном техническом содействии пронацистский режим в Киеве мог получить в свои руки оружие массового уничтожения и целью для него, конечно, была бы Россия", — подчеркнул глава государства.По словам секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, создание Украиной ядерного оружия угрожало бы всему миру, Россия не могла допустить его появление у "оголтелых неуправляемых" националистов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, россия, дмитрий песков, сергей лавров, сергей рябков, мария захарова, франция, украина, сша, нато
01:56 23.03.2022 (обновлено: 09:24 23.03.2022)
Песков: Москва может использовать ядерное оружие лишь при реальной угрозе
Пресс-секретарь президента России Песков: ядерное оружие применят лишь при реальной угрозе
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы существованию страны, заявил
в эфире телеканала CNN пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие. То есть, если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией", — отметил он.
Как указал представитель Кремля, других причин в тексте не значится.
В начале января Россия
, США
, Китай
, Великобритания
и Франция
выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова
, документ был подготовлен по российской инициативе.
Ответственное отношение
Глава МИД Сергей Лавров
ранее заявил, что в начало ядерной войны не верит и верить не хочет.
"Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине
разворачиваются в последние годы и обострились в последние месяцы и недели, ядерную тему, этот дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы", — сказал Лавров.
При этом замглавы МИД Сергей Рябков
подчеркивал, что Россия предельно ответственно относится к вопросу ядерного оружия в соответствии с положениями военной доктрины, Москва не эскалирует ситуацию.
"Я думаю, все, что на эту тему произнесено, и все, что обнародовано с нашей стороны, подтверждает очевидную вещь: вопрос гипотетического использования военного ядерного потенциала замыкается целиком и полностью на соответствующие положения российской военной доктрины и соответствующие положения основ государственной политики в области ядерного сдерживания", — указал он.
Ядерная программа Украины
Как заявил ранее президент России Владимир Путин
, в обозримом будущем пронацистский режим в Киеве мог получить ядерное оружие и целью была бы Россия.
"Прозвучали заявления киевских властей о намерении создать теперь уже и собственное ядерное оружие и средства его доставки. Это была реальная угроза. Уже в обозримом будущем при зарубежном техническом содействии пронацистский режим в Киеве мог получить в свои руки оружие массового уничтожения и целью для него, конечно, была бы Россия", — подчеркнул глава государства.
По словам секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, создание Украиной ядерного оружия угрожало бы всему миру, Россия не могла допустить его появление у "оголтелых неуправляемых" националистов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.