https://ria.ru/20220323/ubiystvo-1779608576.html

Погибшая в Нижнем Новгороде семья не состояла на учете в полиции

Погибшая в Нижнем Новгороде семья не состояла на учете в полиции - РИА Новости, 23.03.2022

Погибшая в Нижнем Новгороде семья не состояла на учете в полиции

Семья, которую обнаружили убитой в доме в центре Нижнего Новгорода, не состояла на учете в органах полиции, жалоб на них не поступало, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:42

2022-03-23T12:42

2022-03-23T12:49

происшествия

россия

нижегородская область

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мар - РИА Новости. Семья, которую обнаружили убитой в доме в центре Нижнего Новгорода, не состояла на учете в органах полиции, жалоб на них не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Нижегородской области.Утром 23 марта в квартире дома по улице Минина были обнаружены тела женщины, мужчины и их двоих детей 4 и 10 лет с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."На учете в ОВД данная семья не состояла. Никто из жителей данной квартиры в ОВД с заявлением о совершении в отношении них противоправных деяний не обращался. Соседи с жалобами на данную семью в полицию также не обращались", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20220323/ubiystvo-1779587610.html

россия

нижегородская область

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, нижегородская область, нижний новгород