https://ria.ru/20220323/ubiystvo-1779608576.html
Погибшая в Нижнем Новгороде семья не состояла на учете в полиции
Погибшая в Нижнем Новгороде семья не состояла на учете в полиции - РИА Новости, 23.03.2022
Погибшая в Нижнем Новгороде семья не состояла на учете в полиции
Семья, которую обнаружили убитой в доме в центре Нижнего Новгорода, не состояла на учете в органах полиции, жалоб на них не поступало, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:42
2022-03-23T12:42
2022-03-23T12:49
происшествия
россия
нижегородская область
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мар - РИА Новости. Семья, которую обнаружили убитой в доме в центре Нижнего Новгорода, не состояла на учете в органах полиции, жалоб на них не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Нижегородской области.Утром 23 марта в квартире дома по улице Минина были обнаружены тела женщины, мужчины и их двоих детей 4 и 10 лет с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."На учете в ОВД данная семья не состояла. Никто из жителей данной квартиры в ОВД с заявлением о совершении в отношении них противоправных деяний не обращался. Соседи с жалобами на данную семью в полицию также не обращались", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20220323/ubiystvo-1779587610.html
россия
нижегородская область
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, россия, нижегородская область, нижний новгород
12:42 23.03.2022 (обновлено: 12:49 23.03.2022)
Погибшая в Нижнем Новгороде семья не состояла на учете в полиции
МВД: погибшая в Нижнем Новгороде семья не состояла на учете, жалоб на них не поступало