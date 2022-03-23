https://ria.ru/20220323/ubiystvo-1779599059.html

Житель Кирова насмерть забил приятеля табуреткой в день его рождения

Житель Кирова насмерть забил приятеля табуреткой в день его рождения - РИА Новости, 23.03.2022

Житель Кирова насмерть забил приятеля табуреткой в день его рождения

Житель Кирова задержан по подозрению в нанесении смертельных травм знакомому, которого он избил табуретом в день рождения, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:59

2022-03-23T11:59

2022-03-23T11:59

происшествия

россия

киров

кировская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мар - РИА Новости. Житель Кирова задержан по подозрению в нанесении смертельных травм знакомому, которого он избил табуретом в день рождения, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Двадцать первого марта в квартире в поселке Ганино было обнаружено тело 59-летнего хозяина с травмами головы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть)."По версии следствия, 20 марта 68-летний подозреваемый пришел в гости к потерпевшему. Мужчины употребляли спиртные напитки, отмечали день рождения хозяина квартиры. В ходе застолья между ними произошел конфликт, в результате которого гость нанес потерпевшему несколько ударов табуретом по голове. Спустя некоторое время от полученных травм он скончался", - говорится в сообщении регионального СУСК.Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

https://ria.ru/20211111/ubiystvo-1758526931.html

https://ria.ru/20220315/pozhar-1778225080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, киров, кировская область, следственный комитет россии (ск рф)