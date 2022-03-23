Житель Кирова насмерть забил приятеля табуреткой в день его рождения
Жителя Кирова задержали за убийство приятеля табуреткой на праздновании дня рождения
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мар - РИА Новости. Житель Кирова задержан по подозрению в нанесении смертельных травм знакомому, которого он избил табуретом в день рождения, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Двадцать первого марта в квартире в поселке Ганино было обнаружено тело 59-летнего хозяина с травмами головы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).
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"По версии следствия, 20 марта 68-летний подозреваемый пришел в гости к потерпевшему. Мужчины употребляли спиртные напитки, отмечали день рождения хозяина квартиры. В ходе застолья между ними произошел конфликт, в результате которого гость нанес потерпевшему несколько ударов табуретом по голове. Спустя некоторое время от полученных травм он скончался", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.
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