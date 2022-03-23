11:19 23.03.2022 (обновлено: 13:40 23.03.2022)
В Нижнем Новгороде убили семью из четырех человек
В квартире в центре Нижнего Новгорода нашли мертвой семью из четырех человек
© Фото : СУСК РФ по Нижегородской областиСотрудники правоохранительных органов на месте убийства семьи в центре Нижнего Новгорода
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мар — РИА Новости. Двое взрослых и двое детей найдены мертвыми в доме в центре Нижнего Новгорода, сообщает прокуратура Нижегородской области.
"По предварительной информации, сегодня, 23 марта 2022 года, в квартире № 79 многоэтажного дома на ул. Минина в Нижнем Новгороде обнаружены тела семьи из четырех человек, в том числе двоих детей, с ножевыми ранениями", — говорится в релизе.
Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту убийства семьи, на место происшествия выехал прокурор Нижегородского района Илья Мамонов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц"). "В настоящее время на месте происшествия работают опытные следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления СК России, оперативные сотрудники полиции. Производится детальный осмотр места происшествия, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления", — отмечается в сообщении СУСК по региону.
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