https://ria.ru/20220323/turgenev-1779594246.html

Тургенев. Жизнь, полная успехов и провалов

Тургенев. Жизнь, полная успехов и провалов - РИА Новости, 23.03.2022

Тургенев. Жизнь, полная успехов и провалов

Русский барин из богатой семьи, он ненавидит крепостное право и всю жизнь располагается на границе между либералом и радикалом. Мнительный, неуверенный в себе, он взлетает на пик славы и успеха благодаря прекрасному таланту чувствовать время и природу людей. Для нас он один из главных классиков русской литературы.

2022-03-23T14:00

2022-03-23T14:00

2022-03-23T12:06

подкаст "заговор классиков"

виктор ерофеев

история

литература

иван тургенев

подкаст

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Тургенев. Жизнь, полная успехов и провалов Русский барин из богатой семьи, он ненавидит крепостное право и всю жизнь располагается на границе между либералом и радикалом. Мнительный, неуверенный в себе, он взлетает на пик славы и успеха благодаря прекрасному таланту чувствовать время и природу людей. Для нас он один из главных классиков русской литературы. audio/mpeg

Тургенев. Жизнь, полная успехов и провалов Русский барин из богатой семьи, он ненавидит крепостное право и всю жизнь располагается на границе между либералом и радикалом. Мнительный, неуверенный в себе, он взлетает на пик славы и успеха благодаря прекрасному таланту чувствовать время и природу людей. Для нас он один из главных классиков русской литературы. audio/mpeg

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Виктор Ерофеев, Анна КочароваГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Юлия МирейМонтаж: Александр ФедоровСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

виктор ерофеев, история, литература, иван тургенев, подкаст, аудио