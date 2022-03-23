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Требования США к другим странам унизительны для этих держав, заявил Лавров - РИА Новости, 23.03.2022
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Требования США к другим странам унизительны для этих держав, заявил Лавров
Требования США к другим странам унизительны для этих держав, заявил Лавров - РИА Новости, 23.03.2022
Требования США к другим странам унизительны для этих держав, заявил Лавров
Колоссальное давление США на другие страны с требованием ввести санкции против России унизительны для этих держав, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:12
2022-03-23T15:33
в мире
сша
китай
турция
мгимо
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Колоссальное давление США на другие страны с требованием ввести санкции против России унизительны для этих держав, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Попытки представлять нас изолированными, либо ввергаемыми в самоизоляцию - все это попытки с негодными средствами. У нас много друзей. И посчитайте, сколько стран в мире ввели санкции, и сколько стран от этого отказались, несмотря на колоссальное, я бы сказал даже неприличное для великой державы давление, которое оказывают Соединенные Штаты повсеместно", - сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.По словам министра, требования США к другим странам унизительны. "Они, не стесняясь, говорят: "Мы потребовали от Китая... Мы потребовали от Индии... Мы потребовали от Турции...". Неужели они не понимают, что они тем самым унижают эти державы с тысячелетней историей, великие цивилизации. Но таковы манеры, хотел сказать, ковбойские, но раздумал. Золотая лихорадка продолжается", - заключил министр.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал поведение США унизительным для других стран
Колоссальное давление США на другие страны с требованием ввести санкции против России унизительны для этих держав, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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в мире, сша, китай, турция, мгимо, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
12:12 23.03.2022 (обновлено: 15:33 23.03.2022)
 
Требования США к другим странам унизительны для этих держав, заявил Лавров

Лавров: требования США к другим странам ввести санкции унизительны для этих держав

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Колоссальное давление США на другие страны с требованием ввести санкции против России унизительны для этих держав, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Попытки представлять нас изолированными, либо ввергаемыми в самоизоляцию - все это попытки с негодными средствами. У нас много друзей. И посчитайте, сколько стран в мире ввели санкции, и сколько стран от этого отказались, несмотря на колоссальное, я бы сказал даже неприличное для великой державы давление, которое оказывают Соединенные Штаты повсеместно", - сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.
По словам министра, требования США к другим странам унизительны. "Они, не стесняясь, говорят: "Мы потребовали от Китая... Мы потребовали от Индии... Мы потребовали от Турции...". Неужели они не понимают, что они тем самым унижают эти державы с тысячелетней историей, великие цивилизации. Но таковы манеры, хотел сказать, ковбойские, но раздумал. Золотая лихорадка продолжается", - заключил министр.
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
09:57
Медведев назвал США пристанищем "впадающих в маразм"
 
В миреСШАКитайТурцияМГИМОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссия
 
 
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