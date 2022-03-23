https://ria.ru/20220323/trebovaniya-1779602053.html

Требования США к другим странам унизительны для этих держав, заявил Лавров

Требования США к другим странам унизительны для этих держав, заявил Лавров - РИА Новости, 23.03.2022

Требования США к другим странам унизительны для этих держав, заявил Лавров

Колоссальное давление США на другие страны с требованием ввести санкции против России унизительны для этих держав, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:12

2022-03-23T12:12

2022-03-23T15:33

в мире

сша

китай

турция

мгимо

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Колоссальное давление США на другие страны с требованием ввести санкции против России унизительны для этих держав, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Попытки представлять нас изолированными, либо ввергаемыми в самоизоляцию - все это попытки с негодными средствами. У нас много друзей. И посчитайте, сколько стран в мире ввели санкции, и сколько стран от этого отказались, несмотря на колоссальное, я бы сказал даже неприличное для великой державы давление, которое оказывают Соединенные Штаты повсеместно", - сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.По словам министра, требования США к другим странам унизительны. "Они, не стесняясь, говорят: "Мы потребовали от Китая... Мы потребовали от Индии... Мы потребовали от Турции...". Неужели они не понимают, что они тем самым унижают эти державы с тысячелетней историей, великие цивилизации. Но таковы манеры, хотел сказать, ковбойские, но раздумал. Золотая лихорадка продолжается", - заключил министр.

https://ria.ru/20220323/ssha-1779570865.html

сша

китай

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал поведение США унизительным для других стран Колоссальное давление США на другие страны с требованием ввести санкции против России унизительны для этих держав, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. 2022-03-23T12:12 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сша, китай, турция, мгимо, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия