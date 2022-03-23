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В Минпромторге рассказали о запасах повседневных товаров - РИА Новости, 23.03.2022
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В Минпромторге рассказали о запасах повседневных товаров
В Минпромторге рассказали о запасах повседневных товаров - РИА Новости, 23.03.2022
В Минпромторге рассказали о запасах повседневных товаров
Складские запасы по самым востребованным непродовольственным товарам возвращаются к стандартному уровню, по средствам личной гигиены, товарам для детей и... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:52
2022-03-23T16:52
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Складские запасы по самым востребованным непродовольственным товарам возвращаются к стандартному уровню, по средствам личной гигиены, товарам для детей и бытовой химии они варьируются от двух недель до трех месяцев, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Складские запасы по наиболее востребованным повседневным товарам возвращаются к стандартному уровню. В отношении средств, например, личной гигиены, товаров для детей и бытовой химии они варьируются от двух недель до трех месяцев торговли", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.Мантуров также отметил, что спрос на некоторые категории в конце февраля и первой декаде марта был в два-три раза выше обычного, но сейчас он ощутимо пошел на убыль. Продажи по отдельным позициям пока еще превосходят на 30-40% аналогичный период прошлого года, но и здесь быстро идет насыщение, уточнил министр.
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денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, россия, экономика
16:52 23.03.2022
 
В Минпромторге рассказали о запасах повседневных товаров

Глава Минпромторга Мантуров: запасы востребованных повседневных товаров стабилизируются

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщины в медицинских масках в ТЦ "Южная Галерея" в Симферополе
Женщины в медицинских масках в ТЦ Южная Галерея в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Женщины в медицинских масках в ТЦ "Южная Галерея" в Симферополе
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Складские запасы по самым востребованным непродовольственным товарам возвращаются к стандартному уровню, по средствам личной гигиены, товарам для детей и бытовой химии они варьируются от двух недель до трех месяцев, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Складские запасы по наиболее востребованным повседневным товарам возвращаются к стандартному уровню. В отношении средств, например, личной гигиены, товаров для детей и бытовой химии они варьируются от двух недель до трех месяцев торговли", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Мантуров также отметил, что спрос на некоторые категории в конце февраля и первой декаде марта был в два-три раза выше обычного, но сейчас он ощутимо пошел на убыль. Продажи по отдельным позициям пока еще превосходят на 30-40% аналогичный период прошлого года, но и здесь быстро идет насыщение, уточнил министр.
Отдел с подгузниками в супермаркете - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Владимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
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