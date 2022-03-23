https://ria.ru/20220323/tovary-1779690564.html
В Минпромторге рассказали о запасах повседневных товаров
В Минпромторге рассказали о запасах повседневных товаров - РИА Новости, 23.03.2022
В Минпромторге рассказали о запасах повседневных товаров
Складские запасы по самым востребованным непродовольственным товарам возвращаются к стандартному уровню, по средствам личной гигиены, товарам для детей и... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:52
2022-03-23T16:52
2022-03-23T16:52
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Складские запасы по самым востребованным непродовольственным товарам возвращаются к стандартному уровню, по средствам личной гигиены, товарам для детей и бытовой химии они варьируются от двух недель до трех месяцев, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Складские запасы по наиболее востребованным повседневным товарам возвращаются к стандартному уровню. В отношении средств, например, личной гигиены, товаров для детей и бытовой химии они варьируются от двух недель до трех месяцев торговли", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.Мантуров также отметил, что спрос на некоторые категории в конце февраля и первой декаде марта был в два-три раза выше обычного, но сейчас он ощутимо пошел на убыль. Продажи по отдельным позициям пока еще превосходят на 30-40% аналогичный период прошлого года, но и здесь быстро идет насыщение, уточнил министр.
https://ria.ru/20220317/lesprom-1778604163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, россия, экономика
В Минпромторге рассказали о запасах повседневных товаров
Глава Минпромторга Мантуров: запасы востребованных повседневных товаров стабилизируются