https://ria.ru/20220323/tovary-1779690564.html

В Минпромторге рассказали о запасах повседневных товаров

В Минпромторге рассказали о запасах повседневных товаров - РИА Новости, 23.03.2022

В Минпромторге рассказали о запасах повседневных товаров

Складские запасы по самым востребованным непродовольственным товарам возвращаются к стандартному уровню, по средствам личной гигиены, товарам для детей и... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:52

2022-03-23T16:52

2022-03-23T16:52

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Складские запасы по самым востребованным непродовольственным товарам возвращаются к стандартному уровню, по средствам личной гигиены, товарам для детей и бытовой химии они варьируются от двух недель до трех месяцев, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Складские запасы по наиболее востребованным повседневным товарам возвращаются к стандартному уровню. В отношении средств, например, личной гигиены, товаров для детей и бытовой химии они варьируются от двух недель до трех месяцев торговли", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.Мантуров также отметил, что спрос на некоторые категории в конце февраля и первой декаде марта был в два-три раза выше обычного, но сейчас он ощутимо пошел на убыль. Продажи по отдельным позициям пока еще превосходят на 30-40% аналогичный период прошлого года, но и здесь быстро идет насыщение, уточнил министр.

https://ria.ru/20220317/lesprom-1778604163.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, россия, экономика