12:50 23.03.2022 (обновлено: 13:09 23.03.2022)
Страны Балтии и Польша призвали ЕС запретить перевозку товаров в Россию
Страны Балтии и Польша призвали ЕС запретить перевозку товаров в Россию и Белоруссию
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Министры транспорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши из-за спецоперации РФ по демилитаризации Украины призвали Евросоюз запретить перевозки товаров в и из России и Белоруссии, а также ограничить вход российских и белорусских судов в порты ЕС.
"Министр транспорта и коммуникаций Мариус Скуодис вместе с министрами в Польше, Латвии и Эстонии обратились к еврокомиссару по транспорту Адине Валеан и министрам транспорта стран ЕС с совместным письмом, в котором призвали запретить перевозку товаров по дорогам в и из России и Белоруссии и ограничить вход судов этих стран в порты ЕС", - говорится в сообщении Минтранса Литвы на сайте ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В этой связи западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Ряд иностранных компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Под санкции ЕС, которые предполагают отключение от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, попали ряд банков России.