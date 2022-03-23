https://ria.ru/20220323/tovary-1779610267.html

Страны Балтии и Польша призвали ЕС запретить перевозку товаров в Россию

Страны Балтии и Польша призвали ЕС запретить перевозку товаров в Россию - РИА Новости, 23.03.2022

Страны Балтии и Польша призвали ЕС запретить перевозку товаров в Россию

Министры транспорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши из-за спецоперации РФ по демилитаризации Украины призвали Евросоюз запретить перевозки товаров в и из России РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:50

2022-03-23T12:50

2022-03-23T13:09

россия

перевозки

литва

белоруссия

эстония

латвия

польша

евросоюз

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Министры транспорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши из-за спецоперации РФ по демилитаризации Украины призвали Евросоюз запретить перевозки товаров в и из России и Белоруссии, а также ограничить вход российских и белорусских судов в порты ЕС."Министр транспорта и коммуникаций Мариус Скуодис вместе с министрами в Польше, Латвии и Эстонии обратились к еврокомиссару по транспорту Адине Валеан и министрам транспорта стран ЕС с совместным письмом, в котором призвали запретить перевозку товаров по дорогам в и из России и Белоруссии и ограничить вход судов этих стран в порты ЕС", - говорится в сообщении Минтранса Литвы на сайте ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В этой связи западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Ряд иностранных компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Под санкции ЕС, которые предполагают отключение от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, попали ряд банков России.

https://ria.ru/20220321/porty-1779242496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, перевозки, литва, белоруссия, эстония, латвия, польша, евросоюз, экономика, санкции, санкции в отношении россии, в мире