https://ria.ru/20220323/tovarooborot-1779721411.html

Минниханов: товарооборот Татарстана и Узбекистана вырос почти на четверть

Минниханов: товарооборот Татарстана и Узбекистана вырос почти на четверть - РИА Новости, 23.03.2022

Минниханов: товарооборот Татарстана и Узбекистана вырос почти на четверть

Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном по итогам 2021 года составил почти 200 миллионов долларов, что на 23,5% выше предыдущего года, существует огромный РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T18:35

2022-03-23T18:35

2022-03-23T18:35

республика татарстан

россия

узбекистан

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 23 мар – РИА Новости. Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном по итогам 2021 года составил почти 200 миллионов долларов, что на 23,5% выше предыдущего года, существует огромный потенциал для развития сотрудничества, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.Минниханов находится в Узбекистане с рабочим визитом. В ходе встречи с Мирзиеевым были обсуждены вопросы развития двусторонних отношений.Отмечается, что в настоящее время подписаны и реализуются ряд соглашений, меморандумов о взаимодействии между министерствами, торгово-промышленными палатами, предприятиями, организациями и вузами. Ведется работа по линии ведущих татарстанских компаний – таких, как "Камаз", "Татнефть", технополис "Химград", Елабужский автомобильный завод, Казанское моторостроительное производственное объединение, "Татхимфармпрепараты" и других.Минниханов выразил признательность президенту Узбекистана за особое внимание к развитию сотрудничества, направленного на укрепление отношений между РФ и Узбекистаном, и, в частности, за поддержку татарстанских компаний, работающих в стране."В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. Сложившиеся добрые традиции многолетнего продуктивного российско-узбекистанского сотрудничества стали прочной основой взаимодействия наших стран. В эти непростые времена мы сохранили эффективное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство. Убежден, накопленный положительный опыт двустороннего сотрудничества будет способствовать дальнейшему развитию добрых отношений наших стран", - отметил он.Стороны договорились продолжить сотрудничество. Минниханов пригласил Мирзиеева посетить Татарстан в рамках визита в Российскую Федерацию.

https://ria.ru/20220315/ois-1778351855.html

россия

узбекистан

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, узбекистан, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов