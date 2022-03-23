https://ria.ru/20220323/tovarooborot-1779721411.html
Минниханов: товарооборот Татарстана и Узбекистана вырос почти на четверть
Минниханов: товарооборот Татарстана и Узбекистана вырос почти на четверть - РИА Новости, 23.03.2022
Минниханов: товарооборот Татарстана и Узбекистана вырос почти на четверть
Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном по итогам 2021 года составил почти 200 миллионов долларов, что на 23,5% выше предыдущего года, существует огромный РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:35
2022-03-23T18:35
2022-03-23T18:35
республика татарстан
россия
узбекистан
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 23 мар – РИА Новости. Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном по итогам 2021 года составил почти 200 миллионов долларов, что на 23,5% выше предыдущего года, существует огромный потенциал для развития сотрудничества, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.Минниханов находится в Узбекистане с рабочим визитом. В ходе встречи с Мирзиеевым были обсуждены вопросы развития двусторонних отношений.Отмечается, что в настоящее время подписаны и реализуются ряд соглашений, меморандумов о взаимодействии между министерствами, торгово-промышленными палатами, предприятиями, организациями и вузами. Ведется работа по линии ведущих татарстанских компаний – таких, как "Камаз", "Татнефть", технополис "Химград", Елабужский автомобильный завод, Казанское моторостроительное производственное объединение, "Татхимфармпрепараты" и других.Минниханов выразил признательность президенту Узбекистана за особое внимание к развитию сотрудничества, направленного на укрепление отношений между РФ и Узбекистаном, и, в частности, за поддержку татарстанских компаний, работающих в стране."В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. Сложившиеся добрые традиции многолетнего продуктивного российско-узбекистанского сотрудничества стали прочной основой взаимодействия наших стран. В эти непростые времена мы сохранили эффективное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство. Убежден, накопленный положительный опыт двустороннего сотрудничества будет способствовать дальнейшему развитию добрых отношений наших стран", - отметил он.Стороны договорились продолжить сотрудничество. Минниханов пригласил Мирзиеева посетить Татарстан в рамках визита в Российскую Федерацию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов
Минниханов: товарооборот Татарстана и Узбекистана вырос почти на четверть
Минниханов: товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном вырос на 23,5% в 2021 году
КАЗАНЬ, 23 мар – РИА Новости. Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном по итогам 2021 года составил почти 200 миллионов долларов, что на 23,5% выше предыдущего года, существует огромный потенциал для развития сотрудничества, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Минниханов находится в Узбекистане
с рабочим визитом. В ходе встречи с Мирзиеевым были обсуждены вопросы развития двусторонних отношений.
"Рустам Минниханов подчеркнул, что в последние пять лет отношения Татарстана с регионами Узбекистана стабильно укрепляются, и в этом огромная роль лично президента Узбекистана. Например, по итогам 2021 года татарстано-узбекистанский товарооборот составил почти 200 миллионов долларов и вырос на 23,5%. Есть еще огромный потенциал для развития сотрудничества, который пока не используется в полной мере", - говорится в сообщении пресс-службы главы российского региона по итогам встречи.
Отмечается, что в настоящее время подписаны и реализуются ряд соглашений, меморандумов о взаимодействии между министерствами, торгово-промышленными палатами, предприятиями, организациями и вузами. Ведется работа по линии ведущих татарстанских компаний – таких, как "Камаз", "Татнефть", технополис "Химград", Елабужский автомобильный завод, Казанское моторостроительное производственное объединение, "Татхимфармпрепараты" и других.
Минниханов выразил признательность президенту Узбекистана за особое внимание к развитию сотрудничества, направленного на укрепление отношений между РФ и Узбекистаном, и, в частности, за поддержку татарстанских компаний, работающих в стране.
"В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией
и Республикой Узбекистан. Сложившиеся добрые традиции многолетнего продуктивного российско-узбекистанского сотрудничества стали прочной основой взаимодействия наших стран. В эти непростые времена мы сохранили эффективное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство. Убежден, накопленный положительный опыт двустороннего сотрудничества будет способствовать дальнейшему развитию добрых отношений наших стран", - отметил он.
Стороны договорились продолжить сотрудничество. Минниханов пригласил Мирзиеева посетить Татарстан в рамках визита в Российскую Федерацию.