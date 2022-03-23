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Новак допустил, что ЕС введет нормы потребления топлива из-за дефицита - РИА Новости, 23.03.2022
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Новак допустил, что ЕС введет нормы потребления топлива из-за дефицита
Новак допустил, что ЕС введет нормы потребления топлива из-за дефицита - РИА Новости, 23.03.2022
Новак допустил, что ЕС введет нормы потребления топлива из-за дефицита
Санкции против России могут вызвать нехватку дизельного топлива и вынудить европейские власти ввести нормы потребления топлива, заявил вице-премьер РФ Александр РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:22
2022-03-23T12:50
экономика
цены на нефть
россия
евросоюз
александр новак
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Санкции против России могут вызвать нехватку дизельного топлива и вынудить европейские власти ввести нормы потребления топлива, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Из-за санкций против России западные страны могут быть вынуждены ограничить или ввести нормирование потребления моторного топлива", - сказал вице-премьер на правительственном часе в Госдуме."Запасы дизельного топлива в Европе находятся на самом низком уровне с 2008 года - на 8% ниже среднего значения за последние пять лет. Нехватка дизельного топлива может стать сильным дестабилизирующим фактором в условиях повышения спроса в связи с возобновлением грузовых и пассажирских перевозок после пандемии (нового коронавируса - ред.)", - пояснил он.
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экономика, цены на нефть, россия, евросоюз, александр новак, санкции в отношении россии
12:22 23.03.2022 (обновлено: 12:50 23.03.2022)
 
Новак допустил, что ЕС введет нормы потребления топлива из-за дефицита

Вице-премьер Новак: ЕС может ввести нормы потребления топлива из-за нехватки дизеля

© REUTERS / Juan MedinaАвтозаправочная станция в Мадриде
Автозаправочная станция в Мадриде - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / Juan Medina
Автозаправочная станция в Мадриде
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Санкции против России могут вызвать нехватку дизельного топлива и вынудить европейские власти ввести нормы потребления топлива, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Из-за санкций против России западные страны могут быть вынуждены ограничить или ввести нормирование потребления моторного топлива", - сказал вице-премьер на правительственном часе в Госдуме.
"Запасы дизельного топлива в Европе находятся на самом низком уровне с 2008 года - на 8% ниже среднего значения за последние пять лет. Нехватка дизельного топлива может стать сильным дестабилизирующим фактором в условиях повышения спроса в связи с возобновлением грузовых и пассажирских перевозок после пандемии (нового коронавируса - ред.)", - пояснил он.
Женщина c тележкой для покупок в Келе, Германия - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
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"Нас ждут трудные времена". Антироссийские санкции заморозили европейцев
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЕвросоюзАлександр НовакСанкции в отношении России
 
 
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