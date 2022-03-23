https://ria.ru/20220323/toplivo-1779604489.html

Новак допустил, что ЕС введет нормы потребления топлива из-за дефицита

Новак допустил, что ЕС введет нормы потребления топлива из-за дефицита - РИА Новости, 23.03.2022

Новак допустил, что ЕС введет нормы потребления топлива из-за дефицита

Санкции против России могут вызвать нехватку дизельного топлива и вынудить европейские власти ввести нормы потребления топлива, заявил вице-премьер РФ Александр РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:22

2022-03-23T12:22

2022-03-23T12:50

экономика

цены на нефть

россия

евросоюз

александр новак

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Санкции против России могут вызвать нехватку дизельного топлива и вынудить европейские власти ввести нормы потребления топлива, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Из-за санкций против России западные страны могут быть вынуждены ограничить или ввести нормирование потребления моторного топлива", - сказал вице-премьер на правительственном часе в Госдуме."Запасы дизельного топлива в Европе находятся на самом низком уровне с 2008 года - на 8% ниже среднего значения за последние пять лет. Нехватка дизельного топлива может стать сильным дестабилизирующим фактором в условиях повышения спроса в связи с возобновлением грузовых и пассажирских перевозок после пандемии (нового коронавируса - ред.)", - пояснил он.

https://ria.ru/20220320/europe-1778916137.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, россия, евросоюз, александр новак, санкции в отношении россии