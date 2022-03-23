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ЕС начисто игнорирует удар "Точкой-У" по Донецку, заявили в МИД

ЕС начисто игнорирует удар "Точкой-У" по Донецку, заявили в МИД - РИА Новости, 23.03.2022

ЕС начисто игнорирует удар "Точкой-У" по Донецку, заявили в МИД

Евросоюз начисто игнорирует удар ракетой "Точка-У" по Донецку, заботясь увеличением финансирования военных поставок Киеву, а не правами человека на Украине,... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T13:04

2022-03-23T13:04

2022-03-23T13:04

обострение ситуации в днр и лнр

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россия

владимир путин

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вооруженные силы рф

евросоюз

донбасс

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Евросоюз начисто игнорирует удар ракетой "Точка-У" по Донецку, заботясь увеличением финансирования военных поставок Киеву, а не правами человека на Украине, заявили в МИД РФ.В результате удара ракетой "Точка-У", осуществленного украинскими войсками 14 марта по центру Донецка, погибло более 20 человек."Начисто игнорируется совершенный украинскими вооруженными силами удар ракетой "Точка-У" с кассетным боеприпасом по центру Донецка 14 марта, от которого погиб 21 и пострадало порядка 30 мирных жителей. В Брюсселе об этом, похоже, даже не слышали или не желают слышать", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве."Куда больше, чем права человека на Украине, в Евросоюзе озабочены увеличением финансирования военных поставок киевским властям, чтобы те продолжали с помощью летальных вооружений убивать людей", - подчеркнули в МИД России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф, евросоюз, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донецк (днр), донецкая народная республика, украина