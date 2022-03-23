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Налоговые ставки снизили для малого и среднего бизнеса в Ростовской области - РИА Новости, 23.03.2022
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Ростовская область
https://ria.ru/20220323/stavki-1779746392.html
Налоговые ставки снизили для малого и среднего бизнеса в Ростовской области
Налоговые ставки снизили для малого и среднего бизнеса в Ростовской области - РИА Новости, 23.03.2022
Налоговые ставки снизили для малого и среднего бизнеса в Ростовской области
Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в среду утвердили региональные налоговые преференции для малого и среднего бизнеса, снизив... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T20:50
2022-03-23T20:50
ростовская область
экономика
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в среду утвердили региональные налоговые преференции для малого и среднего бизнеса, снизив для них ставки по упрощенной системе налогообложения, сообщил журналистам председатель регионального парламента Александр Ищенко.Первый пакет мер налоговой поддержки был разработан для реализации Плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Ростовской области в условиях внешнего санкционного давления. Этот план был утвержден губернатором Ростовской области 12 марта.Изменения предполагают с 1 января до 31 декабря 2022 года снизить ставки по упрощенной системе налогообложения до 1 процента при объекте налогообложения "доходы" (ранее 6 процентов) и до 5 процентов при объекте налогообложения "доходы минус расходы" (ранее 10 процентов). Преференции будут действовать для организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством хлеба и макарон, гостиничным и туристическим бизнесом, разработкой компьютерного программного обеспечения, услугами по обработке и размещению информации на отечественных IT платформах или же изданием газет, включенных в областной реестр СМИ.Льготами смогут воспользоваться предприятия и индивидуальные предприниматели, чья выручка по этим видам деятельности за налоговый период составляет не менее 70 процентов от общей суммы выручки и которые включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства до 1 марта 2022 года.По оценке законодателей, этими льготами могут воспользоваться более 5,5 тысячи организаций и предпринимателей. Объем льгот составит 255 миллионов рублей областного и 45 миллионов рублей местных бюджетов. "Эта мера позволит сохранить тысячи рабочих мест в указанных отраслях", - сказал Ищенко, добавив, что работа по поддержке бизнеса будет продолжаться. Второй пакет мер поддержки может быть вынесен на рассмотрение законодателей уже в апреле.
https://realty.ria.ru/20220323/stavka-1779690906.html
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экономика, ростовская область
20:50 23.03.2022
 
Налоговые ставки снизили для малого и среднего бизнеса в Ростовской области

Налоговые ставки снизили для малого и среднего бизнеса в Ростовской области

© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Ростов-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в среду утвердили региональные налоговые преференции для малого и среднего бизнеса, снизив для них ставки по упрощенной системе налогообложения, сообщил журналистам председатель регионального парламента Александр Ищенко.
Первый пакет мер налоговой поддержки был разработан для реализации Плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Ростовской области в условиях внешнего санкционного давления. Этот план был утвержден губернатором Ростовской области 12 марта.
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Изменения предполагают с 1 января до 31 декабря 2022 года снизить ставки по упрощенной системе налогообложения до 1 процента при объекте налогообложения "доходы" (ранее 6 процентов) и до 5 процентов при объекте налогообложения "доходы минус расходы" (ранее 10 процентов). Преференции будут действовать для организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством хлеба и макарон, гостиничным и туристическим бизнесом, разработкой компьютерного программного обеспечения, услугами по обработке и размещению информации на отечественных IT платформах или же изданием газет, включенных в областной реестр СМИ.
Льготами смогут воспользоваться предприятия и индивидуальные предприниматели, чья выручка по этим видам деятельности за налоговый период составляет не менее 70 процентов от общей суммы выручки и которые включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства до 1 марта 2022 года.
По оценке законодателей, этими льготами могут воспользоваться более 5,5 тысячи организаций и предпринимателей. Объем льгот составит 255 миллионов рублей областного и 45 миллионов рублей местных бюджетов. "Эта мера позволит сохранить тысячи рабочих мест в указанных отраслях", - сказал Ищенко, добавив, что работа по поддержке бизнеса будет продолжаться. Второй пакет мер поддержки может быть вынесен на рассмотрение законодателей уже в апреле.
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