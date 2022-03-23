https://ria.ru/20220323/ssha-1779665379.html
СМИ: Пентагон предложил Байдену усилить присутствие в Восточной Европе
СМИ: Пентагон предложил Байдену усилить присутствие в Восточной Европе - РИА Новости, 23.03.2022
СМИ: Пентагон предложил Байдену усилить присутствие в Восточной Европе
Пентагон предлагает администрации президента США Джо Байдена варианты дополнительного размещения сил в Европе, сообщает CNN. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:11
2022-03-23T16:11
2022-03-23T16:11
в мире
сша
варшава
европа
g7
нато
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155164/49/1551644928_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_1ccef2c23b948f768f1de43ac0d20633.jpg
ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Пентагон предлагает администрации президента США Джо Байдена варианты дополнительного размещения сил в Европе, сообщает CNN.По тем же данным, окончательное решение предстоит принять странам НАТО на внеочередном саммите, но принципиальное согласие на усиление альянса есть.Визит Байдена в Европу начнется в среду, президент США примет участие во внеочередном саммите надо, встрече G7, а затем отправится в Варшаву, где встретится с польским коллегой.
https://ria.ru/20220323/ssha-1779553708.html
сша
варшава
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155164/49/1551644928_501:120:3072:2048_1920x0_80_0_0_20c279ac22b363ea968c3aa9cc60632c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, варшава, европа, g7, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
СМИ: Пентагон предложил Байдену усилить присутствие в Восточной Европе
CNN: Пентагон предложил Байдену варианты дополнительного размещения сил в Европ