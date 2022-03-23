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СМИ: Пентагон предложил Байдену усилить присутствие в Восточной Европе - РИА Новости, 23.03.2022
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СМИ: Пентагон предложил Байдену усилить присутствие в Восточной Европе
СМИ: Пентагон предложил Байдену усилить присутствие в Восточной Европе - РИА Новости, 23.03.2022
СМИ: Пентагон предложил Байдену усилить присутствие в Восточной Европе
Пентагон предлагает администрации президента США Джо Байдена варианты дополнительного размещения сил в Европе, сообщает CNN. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:11
2022-03-23T16:11
в мире
сша
варшава
европа
g7
нато
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Пентагон предлагает администрации президента США Джо Байдена варианты дополнительного размещения сил в Европе, сообщает CNN.По тем же данным, окончательное решение предстоит принять странам НАТО на внеочередном саммите, но принципиальное согласие на усиление альянса есть.Визит Байдена в Европу начнется в среду, президент США примет участие во внеочередном саммите надо, встрече G7, а затем отправится в Варшаву, где встретится с польским коллегой.
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сша
варшава
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в мире, сша, варшава, европа, g7, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
16:11 23.03.2022
 
СМИ: Пентагон предложил Байдену усилить присутствие в Восточной Европе

CNN: Пентагон предложил Байдену варианты дополнительного размещения сил в Европ

© AP Photo / Visar KryeziuАмериканские военные во время учений
Американские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
Американские военные во время учений
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Пентагон предлагает администрации президента США Джо Байдена варианты дополнительного размещения сил в Европе, сообщает CNN.
"В преддверии визита Байдена в Брюссель Пентагон предоставил Белому дому варианты потенциального размещения дополнительных американских военных в Восточной Европе", - написал корреспондент телеканала в Twitter.
По тем же данным, окончательное решение предстоит принять странам НАТО на внеочередном саммите, но принципиальное согласие на усиление альянса есть.
Визит Байдена в Европу начнется в среду, президент США примет участие во внеочередном саммите надо, встрече G7, а затем отправится в Варшаву, где встретится с польским коллегой.
Последствия бомбардировки Приштины авиацией НАТО. Июнь 1999 года - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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В миреСШАВаршаваЕвропаG7НАТОПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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