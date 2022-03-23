https://ria.ru/20220323/ssha-1779665379.html

СМИ: Пентагон предложил Байдену усилить присутствие в Восточной Европе

СМИ: Пентагон предложил Байдену усилить присутствие в Восточной Европе - РИА Новости, 23.03.2022

СМИ: Пентагон предложил Байдену усилить присутствие в Восточной Европе

Пентагон предлагает администрации президента США Джо Байдена варианты дополнительного размещения сил в Европе, сообщает CNN. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:11

2022-03-23T16:11

2022-03-23T16:11

в мире

сша

варшава

европа

g7

нато

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Пентагон предлагает администрации президента США Джо Байдена варианты дополнительного размещения сил в Европе, сообщает CNN.По тем же данным, окончательное решение предстоит принять странам НАТО на внеочередном саммите, но принципиальное согласие на усиление альянса есть.Визит Байдена в Европу начнется в среду, президент США примет участие во внеочередном саммите надо, встрече G7, а затем отправится в Варшаву, где встретится с польским коллегой.

https://ria.ru/20220323/ssha-1779553708.html

сша

варшава

европа

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сша, варшава, европа, g7, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии