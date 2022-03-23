https://ria.ru/20220323/ssha-1779604861.html

Пентагон столкнулся с проблемой пополнения новых ракет, сообщили СМИ

Пентагон столкнулся с проблемой пополнения новых ракет, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.03.2022

Пентагон столкнулся с проблемой пополнения новых ракет, сообщили СМИ

Пентагон столкнулся с проблемой пополнения новых ракет после отправки тысяч переносных ракетных комплексов Javelin и ракет Stinger на Украину, сообщило издание... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:23

2022-03-23T12:23

2022-03-23T12:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

министерство обороны сша

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_72cf9b60c00e1dc5c6125b3ad91e79ca.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пентагон столкнулся с проблемой пополнения новых ракет после отправки тысяч переносных ракетных комплексов Javelin и ракет Stinger на Украину, сообщило издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Согласно источникам, в настоящее время между министерством обороны США и производителями существуют два препятствия, не позволяющие быстро увеличить производство ракет.Источники отмечают, что сотни небольших поставщиков работают над поиском необходимых для создания новых ракет компонентов, включая редкоземельные материалы и электрические компоненты, которые может быть трудно быстро найти.Также сообщается, что компании, прежде чем начать инвестировать в повышение производственных мощностей, ждут, что будет обеспечено финансирование. Издание подчеркивает, что это вызвано опасениями, что инвестиции в редкоземельные материалы и производственный потенциал не окупятся.По информации издания, руководство Пентагона также рассматривает возможность задействовать закон об оборонном производстве, чтобы ускорить пополнение запасов вооружения. При этом представитель Пентагона Джессика Максвелл заявила изданию, что в ведомстве пока не принимали решений на этот счет.

https://ria.ru/20220323/ssha-1779553708.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, министерство обороны сша, признание днр и лнр в россии