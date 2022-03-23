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Пентагон столкнулся с проблемой пополнения новых ракет, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/ssha-1779604861.html
Пентагон столкнулся с проблемой пополнения новых ракет, сообщили СМИ
Пентагон столкнулся с проблемой пополнения новых ракет, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.03.2022
Пентагон столкнулся с проблемой пополнения новых ракет, сообщили СМИ
Пентагон столкнулся с проблемой пополнения новых ракет после отправки тысяч переносных ракетных комплексов Javelin и ракет Stinger на Украину, сообщило издание... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:23
2022-03-23T12:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство обороны сша
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пентагон столкнулся с проблемой пополнения новых ракет после отправки тысяч переносных ракетных комплексов Javelin и ракет Stinger на Украину, сообщило издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Согласно источникам, в настоящее время между министерством обороны США и производителями существуют два препятствия, не позволяющие быстро увеличить производство ракет.Источники отмечают, что сотни небольших поставщиков работают над поиском необходимых для создания новых ракет компонентов, включая редкоземельные материалы и электрические компоненты, которые может быть трудно быстро найти.Также сообщается, что компании, прежде чем начать инвестировать в повышение производственных мощностей, ждут, что будет обеспечено финансирование. Издание подчеркивает, что это вызвано опасениями, что инвестиции в редкоземельные материалы и производственный потенциал не окупятся.По информации издания, руководство Пентагона также рассматривает возможность задействовать закон об оборонном производстве, чтобы ускорить пополнение запасов вооружения. При этом представитель Пентагона Джессика Максвелл заявила изданию, что в ведомстве пока не принимали решений на этот счет.
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в мире, министерство обороны сша, признание днр и лнр в россии
12:23 23.03.2022
 
Пентагон столкнулся с проблемой пополнения новых ракет, сообщили СМИ

Politico: Пентагон столкнулся с проблемой пополнения новых ракет после отправки на Украину

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пентагон столкнулся с проблемой пополнения новых ракет после отправки тысяч переносных ракетных комплексов Javelin и ракет Stinger на Украину, сообщило издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Согласно источникам, в настоящее время между министерством обороны США и производителями существуют два препятствия, не позволяющие быстро увеличить производство ракет.
Источники отмечают, что сотни небольших поставщиков работают над поиском необходимых для создания новых ракет компонентов, включая редкоземельные материалы и электрические компоненты, которые может быть трудно быстро найти.
Также сообщается, что компании, прежде чем начать инвестировать в повышение производственных мощностей, ждут, что будет обеспечено финансирование. Издание подчеркивает, что это вызвано опасениями, что инвестиции в редкоземельные материалы и производственный потенциал не окупятся.
По информации издания, руководство Пентагона также рассматривает возможность задействовать закон об оборонном производстве, чтобы ускорить пополнение запасов вооружения. При этом представитель Пентагона Джессика Максвелл заявила изданию, что в ведомстве пока не принимали решений на этот счет.
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