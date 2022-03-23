https://ria.ru/20220323/sredstva-1779663492.html

Заемные средства на Северный широтный ход заменят на другие источники

Заемные средства на Северный широтный ход заменят на другие источники - РИА Новости, 23.03.2022

Заемные средства на Северный широтный ход заменят на другие источники

Заёмные средства, которые были запланированы на реализацию Северного широтного хода (СШХ), будут заменены на другие источники, заявил губернатор Ямало-Ненецкого РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:03

2022-03-23T16:03

2022-03-23T16:03

ямало-ненецкий автономный округ

экономика

марат хуснуллин

сабетта

обь

россия

ржд

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Заёмные средства, которые были запланированы на реализацию Северного широтного хода (СШХ), будут заменены на другие источники, заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов."Реализация СШХ продолжается. В решении правительства России подчёркивается, что проект имеет стратегическое значение для страны. Принято решение переформатировать проект. В финансовой модели была заложена существенная часть заёмных средств. Однако в текущих экономических условиях привлекать заёмное финансирование нецелесообразно. Сейчас стоит задача заменить эти средства другими источниками", - приводит слова губернатора его пресс-служба.Артюхов добавил, что в существующих экономических условиях СШХ приобретает дополнительные смыслы. В перспективе, при строительстве СШХ-2, он обеспечит круглогодичный наземный выход к порту Сабетта. Он логистически гораздо ближе к Азиатско-Тихоокеанскому региону."На руку проекту – существенное снижение цены на металл, которое наблюдается по сравнению с прошлым годом. Металл – значительная часть себестоимости как моста через Обь, так и линейной части СШХ. Поэтому в новой модели есть возможность пересмотреть капитальные затраты", - отмечает пресс-служба.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина 9 марта сообщила, что правительство РФ из-за ухудшения экономической ситуации приостановило строительство Северного широтного хода. По данным издания, наблюдается дефицит финансирования по проекту более 300 миллиардов рублей, есть и риски привлечения концессионером заемного капитала. Кроме того, якобы предлагается перенаправить 50 миллиардов рублей инфраструктурного кредита, который уже одобрен, на другие приоритетные инфраструктурные проекты. При этом газета отметила, что работу над СШХ окончательно не остановят.Северный широтный ход - проект создания в арктической зоне железнодорожного коридора, который сможет пропускать 23,9 миллиона тонн грузов в год; общая стоимость проекта - 292,3 миллиарда рублей, пишет газета. Отмечается, что в трехлетней инвестпрограмме РЖД на СШХ предусмотрено 45,5 миллиарда рублей, в том числе 13,5 миллиарда рублей из ФНБ и 24 миллиарда рублей средств ЯНАО. Часть проекта должна реализовываться по концессии.

https://ria.ru/20220317/podderzhka-1778655263.html

https://ria.ru/20220311/arktika-1777708246.html

сабетта

обь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, марат хуснуллин, сабетта, обь, россия, ржд, ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов