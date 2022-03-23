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Заемные средства на Северный широтный ход заменят на другие источники - РИА Новости, 23.03.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220323/sredstva-1779663492.html
Заемные средства на Северный широтный ход заменят на другие источники
Заемные средства на Северный широтный ход заменят на другие источники - РИА Новости, 23.03.2022
Заемные средства на Северный широтный ход заменят на другие источники
Заёмные средства, которые были запланированы на реализацию Северного широтного хода (СШХ), будут заменены на другие источники, заявил губернатор Ямало-Ненецкого РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:03
2022-03-23T16:03
ямало-ненецкий автономный округ
экономика
марат хуснуллин
сабетта
обь
россия
ржд
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Заёмные средства, которые были запланированы на реализацию Северного широтного хода (СШХ), будут заменены на другие источники, заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов."Реализация СШХ продолжается. В решении правительства России подчёркивается, что проект имеет стратегическое значение для страны. Принято решение переформатировать проект. В финансовой модели была заложена существенная часть заёмных средств. Однако в текущих экономических условиях привлекать заёмное финансирование нецелесообразно. Сейчас стоит задача заменить эти средства другими источниками", - приводит слова губернатора его пресс-служба.Артюхов добавил, что в существующих экономических условиях СШХ приобретает дополнительные смыслы. В перспективе, при строительстве СШХ-2, он обеспечит круглогодичный наземный выход к порту Сабетта. Он логистически гораздо ближе к Азиатско-Тихоокеанскому региону."На руку проекту – существенное снижение цены на металл, которое наблюдается по сравнению с прошлым годом. Металл – значительная часть себестоимости как моста через Обь, так и линейной части СШХ. Поэтому в новой модели есть возможность пересмотреть капитальные затраты", - отмечает пресс-служба.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина 9 марта сообщила, что правительство РФ из-за ухудшения экономической ситуации приостановило строительство Северного широтного хода. По данным издания, наблюдается дефицит финансирования по проекту более 300 миллиардов рублей, есть и риски привлечения концессионером заемного капитала. Кроме того, якобы предлагается перенаправить 50 миллиардов рублей инфраструктурного кредита, который уже одобрен, на другие приоритетные инфраструктурные проекты. При этом газета отметила, что работу над СШХ окончательно не остановят.Северный широтный ход - проект создания в арктической зоне железнодорожного коридора, который сможет пропускать 23,9 миллиона тонн грузов в год; общая стоимость проекта - 292,3 миллиарда рублей, пишет газета. Отмечается, что в трехлетней инвестпрограмме РЖД на СШХ предусмотрено 45,5 миллиарда рублей, в том числе 13,5 миллиарда рублей из ФНБ и 24 миллиарда рублей средств ЯНАО. Часть проекта должна реализовываться по концессии.
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экономика, марат хуснуллин, сабетта, обь, россия, ржд, ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов
16:03 23.03.2022
 
Заемные средства на Северный широтный ход заменят на другие источники

Глава ЯНАО Артюхов: заемные средства на Северный широтный ход заменят на другие источники

© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкВид на Северный Ледовитый океан
Вид на Северный Ледовитый океан - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Александр Ковалев
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Вид на Северный Ледовитый океан
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Заёмные средства, которые были запланированы на реализацию Северного широтного хода (СШХ), будут заменены на другие источники, заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.
"Реализация СШХ продолжается. В решении правительства России подчёркивается, что проект имеет стратегическое значение для страны. Принято решение переформатировать проект. В финансовой модели была заложена существенная часть заёмных средств. Однако в текущих экономических условиях привлекать заёмное финансирование нецелесообразно. Сейчас стоит задача заменить эти средства другими источниками", - приводит слова губернатора его пресс-служба.
Массовый лов красной рыбы - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 13:43Ямало-Ненецкий автономный округ
Предприятия рыбодобывающего комплекса Ямала получат господдержку
Артюхов добавил, что в существующих экономических условиях СШХ приобретает дополнительные смыслы. В перспективе, при строительстве СШХ-2, он обеспечит круглогодичный наземный выход к порту Сабетта. Он логистически гораздо ближе к Азиатско-Тихоокеанскому региону.
"На руку проекту – существенное снижение цены на металл, которое наблюдается по сравнению с прошлым годом. Металл – значительная часть себестоимости как моста через Обь, так и линейной части СШХ. Поэтому в новой модели есть возможность пересмотреть капитальные затраты", - отмечает пресс-служба.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина 9 марта сообщила, что правительство РФ из-за ухудшения экономической ситуации приостановило строительство Северного широтного хода. По данным издания, наблюдается дефицит финансирования по проекту более 300 миллиардов рублей, есть и риски привлечения концессионером заемного капитала. Кроме того, якобы предлагается перенаправить 50 миллиардов рублей инфраструктурного кредита, который уже одобрен, на другие приоритетные инфраструктурные проекты. При этом газета отметила, что работу над СШХ окончательно не остановят.
Северный широтный ход - проект создания в арктической зоне железнодорожного коридора, который сможет пропускать 23,9 миллиона тонн грузов в год; общая стоимость проекта - 292,3 миллиарда рублей, пишет газета. Отмечается, что в трехлетней инвестпрограмме РЖД на СШХ предусмотрено 45,5 миллиарда рублей, в том числе 13,5 миллиарда рублей из ФНБ и 24 миллиарда рублей средств ЯНАО. Часть проекта должна реализовываться по концессии.
Салехард - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 17:11Ямало-Ненецкий автономный округ
Шесть практик городской среды из ЯНАО вошли в число лучших в Арктике
 
Ямало-Ненецкий автономный округЭкономикаМарат ХуснуллинСабеттаОбьРоссияРЖДЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Дмитрий Артюхов
 
 
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