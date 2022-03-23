Рейтинг@Mail.ru
Ажиотажный спрос на продовольствие фактически спал, заявил Путин - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/spros-1779662752.html
Ажиотажный спрос на продовольствие фактически спал, заявил Путин
Ажиотажный спрос на продовольствие фактически спал, заявил Путин - РИА Новости, 23.03.2022
Ажиотажный спрос на продовольствие фактически спал, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что ажиотажный спрос на продовольствие в РФ фактически спал. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:02
2022-03-23T16:02
экономика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754495398_0:112:3227:1927_1920x0_80_0_0_8318ebfaf28c2f21c9f1db4ac2afcbb6.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ажиотажный спрос на продовольствие в РФ фактически спал."Мы констатировали это еще в конце прошлого года - на мировых продовольственных рынках наблюдается рост цен, связан с рядом объективных обстоятельств. Но и то, что происходит сегодня у нас, в нашей стране, дополнительно накладывает напряжение на рынок. Ясно, что в таких случаях возникает и ажиотажный спрос... правда, мы видим, что он фактически уже спал", - сказал Путин на совещании с кабмином.
https://ria.ru/20220312/serdtse-1777844446.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754495398_443:0:3174:2048_1920x0_80_0_0_774d67df93f51dd434e661c177013c21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
16:02 23.03.2022
 
Ажиотажный спрос на продовольствие фактически спал, заявил Путин

Президент России Путин: ажиотажный спрос на продовольствие фактически спал

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЖенщина в магазине
Женщина в магазине - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Женщина в магазине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ажиотажный спрос на продовольствие в РФ фактически спал.
"Мы констатировали это еще в конце прошлого года - на мировых продовольственных рынках наблюдается рост цен, связан с рядом объективных обстоятельств. Но и то, что происходит сегодня у нас, в нашей стране, дополнительно накладывает напряжение на рынок. Ясно, что в таких случаях возникает и ажиотажный спрос... правда, мы видим, что он фактически уже спал", - сказал Путин на совещании с кабмином.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 16:35
Мясников перечислил самые полезные для сердца продукты
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала