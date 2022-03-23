https://ria.ru/20220323/spros-1779662752.html
Ажиотажный спрос на продовольствие фактически спал, заявил Путин
Ажиотажный спрос на продовольствие фактически спал, заявил Путин - РИА Новости, 23.03.2022
Ажиотажный спрос на продовольствие фактически спал, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что ажиотажный спрос на продовольствие в РФ фактически спал. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:02
2022-03-23T16:02
2022-03-23T16:02
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ажиотажный спрос на продовольствие в РФ фактически спал."Мы констатировали это еще в конце прошлого года - на мировых продовольственных рынках наблюдается рост цен, связан с рядом объективных обстоятельств. Но и то, что происходит сегодня у нас, в нашей стране, дополнительно накладывает напряжение на рынок. Ясно, что в таких случаях возникает и ажиотажный спрос... правда, мы видим, что он фактически уже спал", - сказал Путин на совещании с кабмином.
https://ria.ru/20220312/serdtse-1777844446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Ажиотажный спрос на продовольствие фактически спал, заявил Путин
Президент России Путин: ажиотажный спрос на продовольствие фактически спал