https://ria.ru/20220323/spros-1779662752.html

Ажиотажный спрос на продовольствие фактически спал, заявил Путин

Ажиотажный спрос на продовольствие фактически спал, заявил Путин - РИА Новости, 23.03.2022

Ажиотажный спрос на продовольствие фактически спал, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что ажиотажный спрос на продовольствие в РФ фактически спал. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:02

2022-03-23T16:02

2022-03-23T16:02

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ажиотажный спрос на продовольствие в РФ фактически спал."Мы констатировали это еще в конце прошлого года - на мировых продовольственных рынках наблюдается рост цен, связан с рядом объективных обстоятельств. Но и то, что происходит сегодня у нас, в нашей стране, дополнительно накладывает напряжение на рынок. Ясно, что в таких случаях возникает и ажиотажный спрос... правда, мы видим, что он фактически уже спал", - сказал Путин на совещании с кабмином.

https://ria.ru/20220312/serdtse-1777844446.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, владимир путин