https://ria.ru/20220323/spetsoperatsiya-1779736898.html
Российские войска ведут бои на окраинах Новомихайловки
Российские войска ведут бои на окраинах Новомихайловки - РИА Новости, 23.03.2022
Российские войска ведут бои на окраинах Новомихайловки
Российские войска ведут бои на южных и юго-восточных окраинах Новомихайловки, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T19:53
2022-03-23T19:53
2022-03-23T20:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российские войска ведут бои на южных и юго-восточных окраинах Новомихайловки, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Представитель министерства добавил, что группировка войск ДНР наносит огневое поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии и ведет бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новобахмутовка.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
РИА Новости
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Конашенков: "Подразделения российских ВС ведут бой на окраинах Новомихайловки"
Российские войска ведут бои на южных и юго-восточных окраинах Новомихайловки, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
2022-03-23T19:53
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире
19:53 23.03.2022 (обновлено: 20:51 23.03.2022)
Российские войска ведут бои на окраинах Новомихайловки
Российские военные продвинулись на два километра, ведут бой на окраинах Новомихайловки