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Российские войска ведут бои на окраинах Новомихайловки - РИА Новости, 23.03.2022
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Российские войска ведут бои на окраинах Новомихайловки
Российские войска ведут бои на окраинах Новомихайловки - РИА Новости, 23.03.2022
Российские войска ведут бои на окраинах Новомихайловки
Российские войска ведут бои на южных и юго-восточных окраинах Новомихайловки, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T19:53
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обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российские войска ведут бои на южных и юго-восточных окраинах Новомихайловки, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Представитель министерства добавил, что группировка войск ДНР наносит огневое поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии и ведет бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новобахмутовка.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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Конашенков: "Подразделения российских ВС ведут бой на окраинах Новомихайловки"
Российские войска ведут бои на южных и юго-восточных окраинах Новомихайловки, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
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в мире
19:53 23.03.2022 (обновлено: 20:51 23.03.2022)
 
Российские войска ведут бои на окраинах Новомихайловки

Российские военные продвинулись на два километра, ведут бой на окраинах Новомихайловки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российские войска ведут бои на южных и юго-восточных окраинах Новомихайловки, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"Подразделения Вооруженных сил России за день продвинулись еще на два километра и ведут бой против подразделений 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины на южных и юго-восточных окраинах населенного пункта Новомихайловка", — сказал он.

Представитель министерства добавил, что группировка войск ДНР наносит огневое поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии и ведет бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новобахмутовка.
Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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