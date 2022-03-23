https://ria.ru/20220323/spetsoperatsiya-1779736898.html

Российские войска ведут бои на окраинах Новомихайловки

Российские войска ведут бои на окраинах Новомихайловки - РИА Новости, 23.03.2022

Российские войска ведут бои на окраинах Новомихайловки

Российские войска ведут бои на южных и юго-восточных окраинах Новомихайловки, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T19:53

2022-03-23T19:53

2022-03-23T20:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российские войска ведут бои на южных и юго-восточных окраинах Новомихайловки, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Представитель министерства добавил, что группировка войск ДНР наносит огневое поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии и ведет бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новобахмутовка.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков: "Подразделения российских ВС ведут бой на окраинах Новомихайловки" Российские войска ведут бои на южных и юго-восточных окраинах Новомихайловки, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. 2022-03-23T19:53 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире