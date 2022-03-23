Рейтинг@Mail.ru
Песков: спецоперация на Украине проходит в строгом соответствии с планом - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/spetsoperatsiya-1779610856.html
Песков: спецоперация на Украине проходит в строгом соответствии с планом
Песков: спецоперация на Украине проходит в строгом соответствии с планом - РИА Новости, 23.03.2022
Песков: спецоперация на Украине проходит в строгом соответствии с планом
Специальная военная операция на Украине проходит в строгом соответствии с планами и задачами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:52
2022-03-23T12:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779398603_0:10:1921:1090_1920x0_80_0_0_08009d9d3b34cdf7b5af59b943680265.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине проходит в строгом соответствии с планами и задачами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Операция развивается и проводится в строгом соответствии с планами и задачами. Планы и задачи операции хорошо известны - не буду повторяться", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220323/vmf-1779584742.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779398603_162:0:1615:1090_1920x0_80_0_0_7ed9762dc7db565b8ebac3e2ee07438e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, признание днр и лнр в россии
12:52 23.03.2022 (обновлено: 12:57 23.03.2022)
 
Песков: спецоперация на Украине проходит в строгом соответствии с планом

Пресс-секретарь Песков: спецоперация на Украине проходит в строгом соответствии с планом

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине
Вертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Вертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине проходит в строгом соответствии с планами и задачами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Операция развивается и проводится в строгом соответствии с планами и задачами. Планы и задачи операции хорошо известны - не буду повторяться", - сказал Песков журналистам.
Малый противолодочный корабль Касимов, малый противолодочный корабль Ейск, фрегат Адмирал Макаров и подводная лодка Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
11:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны показало кадры пуска восьми "Калибров" для удара по объектам ВСУ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала