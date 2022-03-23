https://ria.ru/20220323/spetsoperatsiya-1779610856.html

Песков: спецоперация на Украине проходит в строгом соответствии с планом

Песков: спецоперация на Украине проходит в строгом соответствии с планом - РИА Новости, 23.03.2022

Песков: спецоперация на Украине проходит в строгом соответствии с планом

Специальная военная операция на Украине проходит в строгом соответствии с планами и задачами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:52

2022-03-23T12:52

2022-03-23T12:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779398603_0:10:1921:1090_1920x0_80_0_0_08009d9d3b34cdf7b5af59b943680265.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине проходит в строгом соответствии с планами и задачами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Операция развивается и проводится в строгом соответствии с планами и задачами. Планы и задачи операции хорошо известны - не буду повторяться", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220323/vmf-1779584742.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии