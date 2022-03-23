https://ria.ru/20220323/spetsoperatsiya-1779610856.html
Песков: спецоперация на Украине проходит в строгом соответствии с планом
Песков: спецоперация на Украине проходит в строгом соответствии с планом - РИА Новости, 23.03.2022
Песков: спецоперация на Украине проходит в строгом соответствии с планом
Специальная военная операция на Украине проходит в строгом соответствии с планами и задачами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:52
2022-03-23T12:52
2022-03-23T12:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине проходит в строгом соответствии с планами и задачами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Операция развивается и проводится в строгом соответствии с планами и задачами. Планы и задачи операции хорошо известны - не буду повторяться", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220323/vmf-1779584742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии
12:52 23.03.2022 (обновлено: 12:57 23.03.2022)
Песков: спецоперация на Украине проходит в строгом соответствии с планом
Пресс-секретарь Песков: спецоперация на Украине проходит в строгом соответствии с планом