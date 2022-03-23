https://ria.ru/20220323/soveschanie-1779577061.html
Совещание Владимира Путина с правительством
Совещание Владимира Путина с правительством - РИА Новости, 23.03.2022
Совещание Владимира Путина с правительством
Президент Владимир Путин проводит совещание с правительством. Как сообщали в пресс-службе Кремля, профильная тема встречи — исполнение программ... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:21
2022-03-23T15:21
2022-03-23T15:32
политика
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Президент Владимир Путин проводит совещание с правительством. Как сообщали в пресс-службе Кремля, профильная тема встречи — исполнение программ инфраструктурного и жилищного строительства.
РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Совещание Владимира Путина с Правительством РФ
LIVE: Совещание Владимира Путина с Правительством РФ
2022-03-23T15:21
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PT26M46S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, видео
Совещание Владимира Путина с правительством
Президент Владимир Путин проводит совещание с правительством. Как сообщали в пресс-службе Кремля, профильная тема встречи — исполнение программ инфраструктурного и жилищного строительства.
2022-03-23T15:21
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PT26M46S
15:21 23.03.2022 (обновлено: 15:32 23.03.2022)
Совещание Владимира Путина с правительством
Президент Владимир Путин проводит совещание с правительством. Как сообщали в пресс-службе Кремля, профильная тема встречи — исполнение программ инфраструктурного и жилищного строительства.