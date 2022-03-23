https://ria.ru/20220323/soveschanie-1779577061.html

Совещание Владимира Путина с правительством

Совещание Владимира Путина с правительством - РИА Новости, 23.03.2022

Совещание Владимира Путина с правительством

Президент Владимир Путин проводит совещание с правительством. Как сообщали в пресс-службе Кремля, профильная тема встречи — исполнение программ... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:21

2022-03-23T15:21

2022-03-23T15:32

политика

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Президент Владимир Путин проводит совещание с правительством. Как сообщали в пресс-службе Кремля, профильная тема встречи — исполнение программ инфраструктурного и жилищного строительства.

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Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

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