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Совещание Владимира Путина с правительством - РИА Новости, 23.03.2022
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Совещание Владимира Путина с правительством
Совещание Владимира Путина с правительством - РИА Новости, 23.03.2022
Совещание Владимира Путина с правительством
Президент Владимир Путин проводит совещание с правительством. Как сообщали в пресс-службе Кремля, профильная тема встречи — исполнение программ... РИА Новости, 23.03.2022
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политика
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Президент Владимир Путин проводит совещание с правительством. Как сообщали в пресс-службе Кремля, профильная тема встречи — исполнение программ инфраструктурного и жилищного строительства.
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политика, видео
Совещание Владимира Путина с правительством
Президент Владимир Путин проводит совещание с правительством. Как сообщали в пресс-службе Кремля, профильная тема встречи — исполнение программ инфраструктурного и жилищного строительства.
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15:21 23.03.2022 (обновлено: 15:32 23.03.2022)
 

Совещание Владимира Путина с правительством

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Президент Владимир Путин проводит совещание с правительством. Как сообщали в пресс-службе Кремля, профильная тема встречи — исполнение программ инфраструктурного и жилищного строительства.
 
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