https://ria.ru/20220323/soprovozhdenie-1779545823.html

Румынские истребители сопроводили рейс из Москвы в Стамбул

Румынские истребители сопроводили рейс из Москвы в Стамбул - РИА Новости, 23.03.2022

Румынские истребители сопроводили рейс из Москвы в Стамбул

Румынские истребители сопровождали пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Стамбул, в воздушном пространстве страны, поскольку было получено... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T00:52

2022-03-23T00:52

2022-03-23T11:52

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КИШИНЕВ, 23 мар — РИА Новости. Румынские истребители сопровождали пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Стамбул, в воздушном пространстве страны, поскольку было получено предупреждение о бомбе на борту, сообщила пресс-служба Министерства обороны Румынии.Истребители вылетели в 18:58 мск и после перехвата сопровождали гражданский самолет в соответствии с действующим законодательством и процедурами до 19:24, когда он покинул национальное воздушное пространство. Миссия, как утверждается, осуществлялась в условиях максимальной безопасности.* Соцсеть, признанная в России экстремистской.

https://radiosputnik.ria.ru/20220322/vengriya-1779470029.html

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Максим Горбачев

в мире, стамбул, москва, россия, turkish airlines, новости - туризм