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Румынские истребители сопроводили рейс из Москвы в Стамбул - РИА Новости, 23.03.2022
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Туризм
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Румынские истребители сопроводили рейс из Москвы в Стамбул
Румынские истребители сопроводили рейс из Москвы в Стамбул - РИА Новости, 23.03.2022
Румынские истребители сопроводили рейс из Москвы в Стамбул
Румынские истребители сопровождали пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Стамбул, в воздушном пространстве страны, поскольку было получено... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T00:52
2022-03-23T11:52
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КИШИНЕВ, 23 мар — РИА Новости. Румынские истребители сопровождали пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Стамбул, в воздушном пространстве страны, поскольку было получено предупреждение о бомбе на борту, сообщила пресс-служба Министерства обороны Румынии.Истребители вылетели в 18:58 мск и после перехвата сопровождали гражданский самолет в соответствии с действующим законодательством и процедурами до 19:24, когда он покинул национальное воздушное пространство. Миссия, как утверждается, осуществлялась в условиях максимальной безопасности.* Соцсеть, признанная в России экстремистской.
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в мире, стамбул, москва, россия, turkish airlines, новости - туризм
00:52 23.03.2022 (обновлено: 11:52 23.03.2022)
 
Румынские истребители сопроводили рейс из Москвы в Стамбул

Румынские истребители сопроводили рейс из Москвы в Стамбул из-за угрозы бомбы на борту

© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew LaytonИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew Layton
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КИШИНЕВ, 23 мар — РИА Новости. Румынские истребители сопровождали пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Стамбул, в воздушном пространстве страны, поскольку было получено предупреждение о бомбе на борту, сообщила пресс-служба Министерства обороны Румынии.

"Самолеты ВВС Румынии, находящиеся на боевой службе воздушной полиции, выполнили сегодня, 22 марта, новую миссию в национальном воздушном пространстве по перехвату и сопровождению гражданского самолета, выполнявшего рейс Turkish Airlines из Москвы в Стамбул, в результате получения гражданскими органами управления воздушным движением предупреждения о заложенной бомбе на борту самолета", — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомств в Facebook*.

Истребители вылетели в 18:58 мск и после перехвата сопровождали гражданский самолет в соответствии с действующим законодательством и процедурами до 19:24, когда он покинул национальное воздушное пространство. Миссия, как утверждается, осуществлялась в условиях максимальной безопасности.
* Соцсеть, признанная в России экстремистской.
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