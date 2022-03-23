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РКФ: регионы должны сами определять подход к проблеме бродячих собак - РИА Новости, 23.03.2022
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РКФ: регионы должны сами определять подход к проблеме бродячих собак
РКФ: регионы должны сами определять подход к проблеме бродячих собак - РИА Новости, 23.03.2022
РКФ: регионы должны сами определять подход к проблеме бродячих собак
Система контроля численности бродячих собак "Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат" (ОСВВ) не является универсальной для всех регионов России, субъекты РФ... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:46
2022-03-23T14:54
общество
россия
владимир голубев
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Система контроля численности бродячих собак "Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат" (ОСВВ) не является универсальной для всех регионов России, субъекты РФ должны сами определять подходы к этой проблеме, соответствующее предложение Российская кинологическая федерация (РКФ) направила в Госдуму, сообщили РИА Новости в пресс-службе РКФ."Российская кинологическая федерация обратились в Государственную думу с просьбой предоставить возможность субъектам РФ самостоятельно определять подходы регулирования численность безнадзорных животных", - говорится в сообщении.Отмечается, что реализуемая система "Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат" не является единым универсальным инструментом борьбы с бродячими собаками, поскольку она не до конца охватывает все экономические, социальные и культурные особенности регионов России.Как рассказал президент РКФ Владимир Голубев, слова которого приводит пресс-служба, за границей программа в большинстве случаев касается только кошек. Она эффективно работает, например на Сицилии, так как на острове популяция не может вырасти за пределы, которые позволяют территория и наличие пищевого ресурса, добавил кинолог. Он подчеркнул, что такая практика в целом успешно реализуется там, где есть теплый климат, ограниченная территория и кормовая база.В пресс-службе РКФ добавили, что в большинстве стран работает система ограниченного нахождения собак в муниципальных приютах после отлова, или альтернативные варианты, такие как приюты второго порядка для собак, которых не забрали новые владельцы. Также во многих странах функционируют частные приюты, волонтерские службы помощи бездомным животным."Проводимая в обязательном порядке после отлова животного стерилизация лишает собак репродуктивной функции, однако не лишает их инстинкта охраны территории, инстинкта охраны добычи и не исключает возможности нападения безнадзорных собак на других животных и людей", - уточнили кинологи.Они подчеркнули, что подавляющее большинство бездомных собак - одичавшие животные, живущие на улицах уже не в первом поколении. Домашние собаки, привычные к тому, что её кормят и ухаживают за ней, обречены на смерть в условиях уличной жизни - противном случае по улицам разгуливали бы стаи из бездомных шпицев, французских бульдогов и пуделей."Мы выступаем за комплексный подход к решению проблемы бродячих собак в России и предлагаем предоставить возможность органам власти субъектов РФ самостоятельно определять некоторые подходы регулирования численности безнадзорных животных в рамках федерального законодательства и нормативных актов правительства РФ. В связи с этим мы обратились в Государственную думу, наши предложения были услышаны, и мы ожидаем внесения изменений в действующий закон", – подытожил Голубев.
https://ria.ru/20220317/priyuty-1778829631.html
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общество, россия, владимир голубев
14:46 23.03.2022 (обновлено: 14:54 23.03.2022)
 
РКФ: регионы должны сами определять подход к проблеме бродячих собак

В РКФ заявили, что регионы должны сами определять подход к проблеме бродячих собак

© РИА Новости / Виталий АньковСобаки в приюте для бродячих собак
Собаки в приюте для бродячих собак - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Собаки в приюте для бродячих собак
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Система контроля численности бродячих собак "Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат" (ОСВВ) не является универсальной для всех регионов России, субъекты РФ должны сами определять подходы к этой проблеме, соответствующее предложение Российская кинологическая федерация (РКФ) направила в Госдуму, сообщили РИА Новости в пресс-службе РКФ.
"Российская кинологическая федерация обратились в Государственную думу с просьбой предоставить возможность субъектам РФ самостоятельно определять подходы регулирования численность безнадзорных животных", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что реализуемая система "Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат" не является единым универсальным инструментом борьбы с бродячими собаками, поскольку она не до конца охватывает все экономические, социальные и культурные особенности регионов России.
Как рассказал президент РКФ Владимир Голубев, слова которого приводит пресс-служба, за границей программа в большинстве случаев касается только кошек. Она эффективно работает, например на Сицилии, так как на острове популяция не может вырасти за пределы, которые позволяют территория и наличие пищевого ресурса, добавил кинолог. Он подчеркнул, что такая практика в целом успешно реализуется там, где есть теплый климат, ограниченная территория и кормовая база.
В пресс-службе РКФ добавили, что в большинстве стран работает система ограниченного нахождения собак в муниципальных приютах после отлова, или альтернативные варианты, такие как приюты второго порядка для собак, которых не забрали новые владельцы. Также во многих странах функционируют частные приюты, волонтерские службы помощи бездомным животным.
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"Проводимая в обязательном порядке после отлова животного стерилизация лишает собак репродуктивной функции, однако не лишает их инстинкта охраны территории, инстинкта охраны добычи и не исключает возможности нападения безнадзорных собак на других животных и людей", - уточнили кинологи.
Они подчеркнули, что подавляющее большинство бездомных собак - одичавшие животные, живущие на улицах уже не в первом поколении. Домашние собаки, привычные к тому, что её кормят и ухаживают за ней, обречены на смерть в условиях уличной жизни - противном случае по улицам разгуливали бы стаи из бездомных шпицев, французских бульдогов и пуделей.
"Мы выступаем за комплексный подход к решению проблемы бродячих собак в России и предлагаем предоставить возможность органам власти субъектов РФ самостоятельно определять некоторые подходы регулирования численности безнадзорных животных в рамках федерального законодательства и нормативных актов правительства РФ. В связи с этим мы обратились в Государственную думу, наши предложения были услышаны, и мы ожидаем внесения изменений в действующий закон", – подытожил Голубев.
 
ОбществоРоссияВладимир Голубев
 
 
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