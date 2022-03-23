https://ria.ru/20220323/shvetsiya-1779704430.html
В Стокгольме анонсировали выступление Зеленского перед парламентом Швеции
В Стокгольме анонсировали выступление Зеленского перед парламентом Швеции - РИА Новости, 23.03.2022
В Стокгольме анонсировали выступление Зеленского перед парламентом Швеции
Владимир Зеленский в четверг, 24 марта, выступит с речью по видеосвязи перед депутатами Риксдага (шведского однопалатного парламента). РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:36
2022-03-23T17:36
2022-03-23T17:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
риксдаг швеции
швеция
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779601996_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_258d647e43da4acf1eb9ea4f9e2669d0.jpg
ЦЮРИХ, 23 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в четверг, 24 марта, выступит с речью по видеосвязи перед депутатами Риксдага (шведского однопалатного парламента).Согласно сообщению парламента, выступление Зеленского запланировано на 10.55 (12.55 мск). Спикер Риксдага Андреас Норлен в свою очередь заявил, что шведский парламент поддерживает Украину в борьбе "за свою свободу". Ранее Зеленский выступил перед конгрессом США, парламентом Канады, бундестагом ФРГ, израильским Кнессетом, сеймом Польши.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/sammit-1779540254.html
https://ria.ru/20220316/zelenskiy-1778533545.html
швеция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779601996_149:0:2844:2021_1920x0_80_0_0_2127ff7d0b40488cb95f0326f0549d9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, риксдаг швеции, швеция, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
В Стокгольме анонсировали выступление Зеленского перед парламентом Швеции
Президент Украины Зеленский 24 марта выступит перед парламентом Швеции