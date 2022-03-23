https://ria.ru/20220323/shvetsiya-1779704430.html

В Стокгольме анонсировали выступление Зеленского перед парламентом Швеции

В Стокгольме анонсировали выступление Зеленского перед парламентом Швеции - РИА Новости, 23.03.2022

В Стокгольме анонсировали выступление Зеленского перед парламентом Швеции

Владимир Зеленский в четверг, 24 марта, выступит с речью по видеосвязи перед депутатами Риксдага (шведского однопалатного парламента). РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T17:36

2022-03-23T17:36

2022-03-23T17:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

риксдаг швеции

швеция

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779601996_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_258d647e43da4acf1eb9ea4f9e2669d0.jpg

ЦЮРИХ, 23 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в четверг, 24 марта, выступит с речью по видеосвязи перед депутатами Риксдага (шведского однопалатного парламента).Согласно сообщению парламента, выступление Зеленского запланировано на 10.55 (12.55 мск). Спикер Риксдага Андреас Норлен в свою очередь заявил, что шведский парламент поддерживает Украину в борьбе "за свою свободу". Ранее Зеленский выступил перед конгрессом США, парламентом Канады, бундестагом ФРГ, израильским Кнессетом, сеймом Польши.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/sammit-1779540254.html

https://ria.ru/20220316/zelenskiy-1778533545.html

швеция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, риксдаг швеции, швеция, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр