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В Стокгольме анонсировали выступление Зеленского перед парламентом Швеции - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/shvetsiya-1779704430.html
В Стокгольме анонсировали выступление Зеленского перед парламентом Швеции
В Стокгольме анонсировали выступление Зеленского перед парламентом Швеции - РИА Новости, 23.03.2022
В Стокгольме анонсировали выступление Зеленского перед парламентом Швеции
Владимир Зеленский в четверг, 24 марта, выступит с речью по видеосвязи перед депутатами Риксдага (шведского однопалатного парламента). РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:36
2022-03-23T17:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
риксдаг швеции
швеция
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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ЦЮРИХ, 23 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в четверг, 24 марта, выступит с речью по видеосвязи перед депутатами Риксдага (шведского однопалатного парламента).Согласно сообщению парламента, выступление Зеленского запланировано на 10.55 (12.55 мск).&nbsp; Спикер Риксдага Андреас Норлен в свою очередь заявил, что шведский парламент поддерживает Украину в борьбе "за свою свободу". Ранее Зеленский выступил перед конгрессом США, парламентом Канады, бундестагом ФРГ, израильским Кнессетом, сеймом Польши.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/sammit-1779540254.html
https://ria.ru/20220316/zelenskiy-1778533545.html
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в мире, риксдаг швеции, швеция, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
17:36 23.03.2022
 
В Стокгольме анонсировали выступление Зеленского перед парламентом Швеции

Президент Украины Зеленский 24 марта выступит перед парламентом Швеции

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 23 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в четверг, 24 марта, выступит с речью по видеосвязи перед депутатами Риксдага (шведского однопалатного парламента).
Согласно сообщению парламента, выступление Зеленского запланировано на 10.55 (12.55 мск).  Спикер Риксдага Андреас Норлен в свою очередь заявил, что шведский парламент поддерживает Украину в борьбе "за свою свободу". Ранее Зеленский выступил перед конгрессом США, парламентом Канады, бундестагом ФРГ, израильским Кнессетом, сеймом Польши.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 23:05
Зеленский выступит на саммите НАТО по видеосвязи, сообщили украинские СМИ
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед сенаторами и членами Палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 18:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский сравнил события на Украине с Перл-Харбором и 11 сентября
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРиксдаг ШвецииШвецияУкраинаВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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