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Четырех сахалинцев оштрафовали за дискредитацию действий российских военных
Четырех сахалинцев оштрафовали за дискредитацию действий российских военных - РИА Новости, 23.03.2022
Четырех сахалинцев оштрафовали за дискредитацию действий российских военных
Полиция составила шесть административных протоколов о дискредитации Вооруженных сил РФ, четверо сахалинцев оштрафованы, двое ожидают суда, сообщила пресс-служба РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T04:13
2022-03-23T04:13
2022-03-23T04:15
происшествия
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 мар - РИА Новости. Полиция составила шесть административных протоколов о дискредитации Вооруженных сил РФ, четверо сахалинцев оштрафованы, двое ожидают суда, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России."Материалы в отношении четверых граждан рассмотрены в суде. Они признаны виновными в совершении правонарушения, каждому назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Еще два материала находятся на рассмотрении в городских судах Невельска и Углегорска", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220322/arest-1779443003.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
04:13 23.03.2022 (обновлено: 04:15 23.03.2022)
Четырех сахалинцев оштрафовали за дискредитацию действий российских военных
Четырех жителей Сахалина оштрафовали за дискредитацию действий Вооруженных сил России