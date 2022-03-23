https://ria.ru/20220323/shtraf-1779551690.html

Четырех сахалинцев оштрафовали за дискредитацию действий российских военных

Четырех сахалинцев оштрафовали за дискредитацию действий российских военных - РИА Новости, 23.03.2022

Четырех сахалинцев оштрафовали за дискредитацию действий российских военных

Полиция составила шесть административных протоколов о дискредитации Вооруженных сил РФ, четверо сахалинцев оштрафованы, двое ожидают суда, сообщила пресс-служба РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T04:13

2022-03-23T04:13

2022-03-23T04:15

происшествия

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 мар - РИА Новости. Полиция составила шесть административных протоколов о дискредитации Вооруженных сил РФ, четверо сахалинцев оштрафованы, двое ожидают суда, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России."Материалы в отношении четверых граждан рассмотрены в суде. Они признаны виновными в совершении правонарушения, каждому назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Еще два материала находятся на рассмотрении в городских судах Невельска и Углегорска", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220322/arest-1779443003.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия