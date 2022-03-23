Архангельские школьники из АЗРФ смогут бесплатно отдохнуть на курортах
Архангельские школьники из АЗРФ смогут бесплатно отдохнуть на лучших российских курортах
Школьные рюкзаки
АРХАНГЕЛЬСК, 23 мар – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания на сессии в среду в первом чтении приняли законопроект, согласно которому проживающие на территории Арктической зоны РФ школьники 5-8-х классов смогут бесплатно отдыхать в детских лагерях на лучших российских курортах, сообщила пресс-служба заксобрания.
Законопроект предусматривает механизм реализации постановления правительства РФ о бесплатном отдыхе школьников из Арктической зоны России. "Согласно постановлению, принятому в декабре 2021 года, учащиеся 5-8-х классов, проживающие на территории Арктической зоны РФ, смогут бесплатно отдохнуть в детских лагерях, расположенных на Черноморском побережье Краснодарского края, в Крыму и в городе Севастополь, на побережье Азовского, Каспийского и Японского морей, а также в Республике Адыгея и на курортах Кавказских Минеральных Вод", - рассказали в пресс-службе.
Длительность отдыха – от 7 до 21 дня. В соответствии с региональным законопроектом, дети, проживающие в Арктической зоне России, получат право на путевки в детские оздоровительные организации, расположенные на перечисленных курортах, бесплатный проезд к месту отдыха и обратно. Кроме того, предусмотрена оплата стоимости услуг для сопровождающих организованных групп детей из Арктической зоны РФ к месту расположения детских оздоровительных лагерей и обратно.
"Расходы на оплату путевок и проезд детей будут финансироваться из федерального бюджета и областного бюджетов, на проезд сопровождающих – за счет региона", - пояснили в пресс-службе, добавив, что воспользоваться правом на оплачиваемый отдых можно не чаще одного раза в календарный год.
"Программа рассчитана на срок с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года. По предварительным подсчетам, бесплатно отдохнуть на южных курортах смогут около 1,4 тысячи человек. В сегодняшних условиях это, безусловно, поможет родителям решить вопрос с отдыхом и оздоровлением детей на южных курортах", – отметила председатель заксобрания региона Екатерина Прокопьева.
В Архангельской области в Арктическую зону РФ входят Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, городской округ "Новая Земля", Приморский, Мезенский, Лешуконский и Пинежский районы.