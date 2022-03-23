https://ria.ru/20220323/shkolniki-1779629710.html

Архангельские школьники из АЗРФ смогут бесплатно отдохнуть на курортах

Архангельские школьники из АЗРФ смогут бесплатно отдохнуть на курортах - РИА Новости, 23.03.2022

Архангельские школьники из АЗРФ смогут бесплатно отдохнуть на курортах

Депутаты Архангельского областного собрания на сессии в среду в первом чтении приняли законопроект, согласно которому проживающие на территории Арктической зоны РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T13:55

2022-03-23T13:55

2022-03-23T13:55

архангельская область

россия

севастополь

новодвинск

общество

архангельская область

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АРХАНГЕЛЬСК, 23 мар – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания на сессии в среду в первом чтении приняли законопроект, согласно которому проживающие на территории Арктической зоны РФ школьники 5-8-х классов смогут бесплатно отдыхать в детских лагерях на лучших российских курортах, сообщила пресс-служба заксобрания.Законопроект предусматривает механизм реализации постановления правительства РФ о бесплатном отдыхе школьников из Арктической зоны России. "Согласно постановлению, принятому в декабре 2021 года, учащиеся 5-8-х классов, проживающие на территории Арктической зоны РФ, смогут бесплатно отдохнуть в детских лагерях, расположенных на Черноморском побережье Краснодарского края, в Крыму и в городе Севастополь, на побережье Азовского, Каспийского и Японского морей, а также в Республике Адыгея и на курортах Кавказских Минеральных Вод", - рассказали в пресс-службе.Длительность отдыха – от 7 до 21 дня. В соответствии с региональным законопроектом, дети, проживающие в Арктической зоне России, получат право на путевки в детские оздоровительные организации, расположенные на перечисленных курортах, бесплатный проезд к месту отдыха и обратно. Кроме того, предусмотрена оплата стоимости услуг для сопровождающих организованных групп детей из Арктической зоны РФ к месту расположения детских оздоровительных лагерей и обратно."Расходы на оплату путевок и проезд детей будут финансироваться из федерального бюджета и областного бюджетов, на проезд сопровождающих – за счет региона", - пояснили в пресс-службе, добавив, что воспользоваться правом на оплачиваемый отдых можно не чаще одного раза в календарный год."Программа рассчитана на срок с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года. По предварительным подсчетам, бесплатно отдохнуть на южных курортах смогут около 1,4 тысячи человек. В сегодняшних условиях это, безусловно, поможет родителям решить вопрос с отдыхом и оздоровлением детей на южных курортах", – отметила председатель заксобрания региона Екатерина Прокопьева.В Архангельской области в Арктическую зону РФ входят Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, городской округ "Новая Земля", Приморский, Мезенский, Лешуконский и Пинежский районы.

https://ria.ru/20220323/sotsobekty-1779624744.html

https://ria.ru/20220301/zhile-1775843907.html

россия

севастополь

новодвинск

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, севастополь, новодвинск, общество, архангельская область