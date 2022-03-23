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Экс-посол Сербии назвал бомбардировку Югославии наступлением на восток - РИА Новости, 23.03.2022
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Экс-посол Сербии назвал бомбардировку Югославии наступлением на восток
Экс-посол Сербии назвал бомбардировку Югославии наступлением на восток - РИА Новости, 23.03.2022
Экс-посол Сербии назвал бомбардировку Югославии наступлением на восток
Академик Сербской академии наук и искусств, профессор, посол Сербии в РФ с 2013 по 2019 годы Славенко Терзич заявил, что бомбардировка Югославии в 1999 году... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:25
2022-03-23T13:41
сербия
в мире
восточная европа
черногория
оон
нато
россия
джо байден
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Академик Сербской академии наук и искусств, профессор, посол Сербии в РФ с 2013 по 2019 годы Славенко Терзич заявил, что бомбардировка Югославии в 1999 году была частью более широкого западного наступления на восток, которое будет продолжаться.В четверг, 24 марта, исполняется 23 года со дня воздушных ударов НАТО по территории Союзной Республики Югославии. Агрессия стран НАТО против суверенной страны, продолжавшаяся 78 дней. Страны НАТО обрушили ракеты и кассетные бомбы на мирных граждан. Действующий президент США Джо Байден был одним из ярых сторонников бомбардировок Югославии."Бомбардировка Югославии - это была часть более широкого западного "Дранг нах Остена" на восток", - заявил Терзич, выступая в пресс-центре МИА "Россия сегодня".По его словам, "сейчас это видно", а "Дранг нах Остена" - это старая идея германской политики, потом англосаксонской политики - давление НАТО и Запада на восток продолжается и будет продолжаться."Это была абсолютно нелегальная, варварская, дикая агрессия западных стран... против Югославии", - отметил Терзич.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20220317/nato-1778642430.html
https://ria.ru/20220323/ssha-1779553708.html
сербия
восточная европа
черногория
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сербия, в мире, восточная европа, черногория, оон, нато, россия, джо байден, славенко терзич
13:25 23.03.2022 (обновлено: 13:41 23.03.2022)
 
Экс-посол Сербии назвал бомбардировку Югославии наступлением на восток

Экс-посол Сербии Терзич: бомбардировка Югославии — часть западного наступления на восток

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСлавенко Терзич
Славенко Терзич - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Славенко Терзич. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Академик Сербской академии наук и искусств, профессор, посол Сербии в РФ с 2013 по 2019 годы Славенко Терзич заявил, что бомбардировка Югославии в 1999 году была частью более широкого западного наступления на восток, которое будет продолжаться.
В четверг, 24 марта, исполняется 23 года со дня воздушных ударов НАТО по территории Союзной Республики Югославии. Агрессия стран НАТО против суверенной страны, продолжавшаяся 78 дней. Страны НАТО обрушили ракеты и кассетные бомбы на мирных граждан. Действующий президент США Джо Байден был одним из ярых сторонников бомбардировок Югославии.
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"Бомбардировка Югославии - это была часть более широкого западного "Дранг нах Остена" на восток", - заявил Терзич, выступая в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По его словам, "сейчас это видно", а "Дранг нах Остена" - это старая идея германской политики, потом англосаксонской политики - давление НАТО и Запада на восток продолжается и будет продолжаться.
"Это была абсолютно нелегальная, варварская, дикая агрессия западных стран... против Югославии", - отметил Терзич.
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В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
 
СербияВ миреВосточная ЕвропаЧерногорияООННАТОРоссияДжо БайденСлавенко Терзич
 
 
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