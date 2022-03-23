https://ria.ru/20220323/serbiya-1779622314.html

Экс-посол Сербии назвал бомбардировку Югославии наступлением на восток

Экс-посол Сербии назвал бомбардировку Югославии наступлением на восток - РИА Новости, 23.03.2022

Экс-посол Сербии назвал бомбардировку Югославии наступлением на восток

Академик Сербской академии наук и искусств, профессор, посол Сербии в РФ с 2013 по 2019 годы Славенко Терзич заявил, что бомбардировка Югославии в 1999 году... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T13:25

2022-03-23T13:25

2022-03-23T13:41

сербия

в мире

восточная европа

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джо байден

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Академик Сербской академии наук и искусств, профессор, посол Сербии в РФ с 2013 по 2019 годы Славенко Терзич заявил, что бомбардировка Югославии в 1999 году была частью более широкого западного наступления на восток, которое будет продолжаться.В четверг, 24 марта, исполняется 23 года со дня воздушных ударов НАТО по территории Союзной Республики Югославии. Агрессия стран НАТО против суверенной страны, продолжавшаяся 78 дней. Страны НАТО обрушили ракеты и кассетные бомбы на мирных граждан. Действующий президент США Джо Байден был одним из ярых сторонников бомбардировок Югославии."Бомбардировка Югославии - это была часть более широкого западного "Дранг нах Остена" на восток", - заявил Терзич, выступая в пресс-центре МИА "Россия сегодня".По его словам, "сейчас это видно", а "Дранг нах Остена" - это старая идея германской политики, потом англосаксонской политики - давление НАТО и Запада на восток продолжается и будет продолжаться."Это была абсолютно нелегальная, варварская, дикая агрессия западных стран... против Югославии", - отметил Терзич.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20220317/nato-1778642430.html

https://ria.ru/20220323/ssha-1779553708.html

сербия

восточная европа

черногория

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сербия, в мире, восточная европа, черногория, оон, нато, россия, джо байден, славенко терзич