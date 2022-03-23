https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779764646.html

США пригрозили "наказать" Китай за поставку чипов России в обход санкций

США пригрозили "наказать" Китай за поставку чипов России в обход санкций - РИА Новости, 23.03.2022

США пригрозили "наказать" Китай за поставку чипов России в обход санкций

США перестанут предоставлять компаниям из Китая свое программное обеспечение, если те будут поставлять полупроводники в Россию в обход американских санкций,... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T23:23

2022-03-23T23:23

2022-03-23T23:29

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ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. США перестанут предоставлять компаниям из Китая свое программное обеспечение, если те будут поставлять полупроводники в Россию в обход американских санкций, заявила в среду глава американского минторга Джина Раймондо."Если мы обнаружим, что они продают чипы России, то мы в сущности сможем закрыть их, отказав им в использовании программного обеспечения. Мы абсолютно готовы сделать это", - сказала Раймондо в интервью агентству Рейтер.Как подчеркнула министр торговли США, Вашингтон готов "наказать" любые компании из любой страны, которые попытаются нарушить меры экспортного контроля, которые были введены в отношении России из-за ситуации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/kitay-1779672003.html

https://ria.ru/20220322/mery-1779403356.html

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россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, россия, китай