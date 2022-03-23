https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779764646.html
США пригрозили "наказать" Китай за поставку чипов России в обход санкций
США пригрозили "наказать" Китай за поставку чипов России в обход санкций - РИА Новости, 23.03.2022
США пригрозили "наказать" Китай за поставку чипов России в обход санкций
США перестанут предоставлять компаниям из Китая свое программное обеспечение, если те будут поставлять полупроводники в Россию в обход американских санкций,... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T23:23
2022-03-23T23:23
2022-03-23T23:29
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ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. США перестанут предоставлять компаниям из Китая свое программное обеспечение, если те будут поставлять полупроводники в Россию в обход американских санкций, заявила в среду глава американского минторга Джина Раймондо."Если мы обнаружим, что они продают чипы России, то мы в сущности сможем закрыть их, отказав им в использовании программного обеспечения. Мы абсолютно готовы сделать это", - сказала Раймондо в интервью агентству Рейтер.Как подчеркнула министр торговли США, Вашингтон готов "наказать" любые компании из любой страны, которые попытаются нарушить меры экспортного контроля, которые были введены в отношении России из-за ситуации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/kitay-1779672003.html
https://ria.ru/20220322/mery-1779403356.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, китай
23:23 23.03.2022 (обновлено: 23:29 23.03.2022)
США пригрозили "наказать" Китай за поставку чипов России в обход санкций
США накажут китайские компании при попытке поставить России чипы в обход санкций