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WSJ: США готовят санкции против большинства депутатов Госдумы - РИА Новости, 23.03.2022
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WSJ: США готовят санкции против большинства депутатов Госдумы
WSJ: США готовят санкции против большинства депутатов Госдумы - РИА Новости, 23.03.2022
WSJ: США готовят санкции против большинства депутатов Госдумы
Президент США Джо Байден в четверг объявит о санкциях против более чем 300 депутатов Госдумы из-за событий на Украине, утверждает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 23.03.2022
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг объявит о санкциях против более чем 300 депутатов Госдумы из-за событий на Украине, утверждает газета Wall Street Journal.Новая порция санкций, по данным издания, согласована с Евросоюзом и "большой семеркой", с лидерами которых Байден встретится в ходе предстоящего визита в Европу.О планах применить блокирующие санкции к депутатам, которые проголосовали за признание Донецкой и Луганской народных республик, в Белом доме объявили публично еще 11 марта.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Западные страны в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779415657.html
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в мире, сша, россия
01:45 23.03.2022 (обновлено: 02:17 23.03.2022)
 
WSJ: США готовят санкции против большинства депутатов Госдумы

WSJ: США готовят санкции против большинства депутатов Госдумы из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Государственной Думы в Москве
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг объявит о санкциях против более чем 300 депутатов Госдумы из-за событий на Украине, утверждает газета Wall Street Journal.
Новая порция санкций, по данным издания, согласована с Евросоюзом и "большой семеркой", с лидерами которых Байден встретится в ходе предстоящего визита в Европу.
"Президент Байден намерен объявить санкции в отношении более чем 300 членов российской Государственной Думы уже в четверг во время поездки в Европу", - сказано в публикации.
О планах применить блокирующие санкции к депутатам, которые проголосовали за признание Донецкой и Луганской народных республик, в Белом доме объявили публично еще 11 марта.
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Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Западные страны в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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