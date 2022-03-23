https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779547516.html

WSJ: США готовят санкции против большинства депутатов Госдумы

WSJ: США готовят санкции против большинства депутатов Госдумы - РИА Новости, 23.03.2022

WSJ: США готовят санкции против большинства депутатов Госдумы

Президент США Джо Байден в четверг объявит о санкциях против более чем 300 депутатов Госдумы из-за событий на Украине, утверждает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T01:45

2022-03-23T01:45

2022-03-23T02:17

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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг объявит о санкциях против более чем 300 депутатов Госдумы из-за событий на Украине, утверждает газета Wall Street Journal.Новая порция санкций, по данным издания, согласована с Евросоюзом и "большой семеркой", с лидерами которых Байден встретится в ходе предстоящего визита в Европу.О планах применить блокирующие санкции к депутатам, которые проголосовали за признание Донецкой и Луганской народных республик, в Белом доме объявили публично еще 11 марта.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Западные страны в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779415657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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