Рейтинг@Mail.ru
На месте крушения Boeing на юге Китая нашли бортовой речевой самописец - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/samopisets-1779687665.html
На месте крушения Boeing на юге Китая нашли бортовой речевой самописец
На месте крушения Boeing на юге Китая нашли бортовой речевой самописец - РИА Новости, 23.03.2022
На месте крушения Boeing на юге Китая нашли бортовой речевой самописец
Найденный на месте крушения Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая "черный ящик" оказался речевым самописцем из кабины экипажа, передает... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:46
2022-03-23T17:19
в мире
китай
china eastern airlines
boeing 737
пекин
гуанси-чжуанский автономный район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779386046_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_31493450f8e64e2a11227249f64dadc8.jpg
ПЕКИН, 23 мар – РИА Новости. Найденный на месте крушения Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая "черный ящик" оказался речевым самописцем из кабины экипажа, передает Центральное телевидение Китая.Отмечается, что внешняя оболочка самописца сильно повреждена, однако внешняя оболочка блока памяти имеет относительно небольшие повреждения.Аппарат был отправлен в Пекин для расшифровки.Ранее телеканал со ссылкой на Национальный штаб реагирования на чрезвычайные ситуации сообщил, что во время крушения самолета погода на маршруте была пригодной для полетов и не было опасных погодных явлений, а также, что все пилоты были здоровы и имели большой летный опыт. Кроме того, отмечалось, что перед взлетом самолет выполнил все нормы технического обслуживания и соответствовал требованиям летной годности.Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс Куньмин-Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. Управление гражданской авиации Китая подтвердило крушение Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа. Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются.
https://ria.ru/20220323/aviakatastrofa-1779609987.html
китай
пекин
гуанси-чжуанский автономный район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779386046_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b5916cec201f88c5387fa74979d19f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, china eastern airlines, boeing 737, пекин, гуанси-чжуанский автономный район
16:46 23.03.2022 (обновлено: 17:19 23.03.2022)
 
На месте крушения Boeing на юге Китая нашли бортовой речевой самописец

"Черный ящик", найденный на месте крушения Boeing 737 в Китае, оказался речевым самописцем

© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsПоисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines
Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 мар – РИА Новости. Найденный на месте крушения Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая "черный ящик" оказался речевым самописцем из кабины экипажа, передает Центральное телевидение Китая.
"Один из двух самописцев, найденных сегодня днем, первоначально признан бортовым речевым самописцем", - передает телеканал со ссылкой на Национальный штаб реагирования на чрезвычайные ситуации.
Отмечается, что внешняя оболочка самописца сильно повреждена, однако внешняя оболочка блока памяти имеет относительно небольшие повреждения.
Аппарат был отправлен в Пекин для расшифровки.
Ранее телеканал со ссылкой на Национальный штаб реагирования на чрезвычайные ситуации сообщил, что во время крушения самолета погода на маршруте была пригодной для полетов и не было опасных погодных явлений, а также, что все пилоты были здоровы и имели большой летный опыт. Кроме того, отмечалось, что перед взлетом самолет выполнил все нормы технического обслуживания и соответствовал требованиям летной годности.
Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс Куньмин-Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. Управление гражданской авиации Китая подтвердило крушение Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа. Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются.
Обломки самолета Boeing 737-800 China Eastern Airlines - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
12:49
В Китае рассказали о погоде в момент крушения Boeing 737
 
В миреКитайChina Eastern AirlinesBoeing 737ПекинГуанси-Чжуанский автономный район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала