https://ria.ru/20220323/samopisets-1779687665.html

На месте крушения Boeing на юге Китая нашли бортовой речевой самописец

На месте крушения Boeing на юге Китая нашли бортовой речевой самописец - РИА Новости, 23.03.2022

На месте крушения Boeing на юге Китая нашли бортовой речевой самописец

Найденный на месте крушения Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая "черный ящик" оказался речевым самописцем из кабины экипажа, передает... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:46

2022-03-23T16:46

2022-03-23T17:19

в мире

китай

china eastern airlines

boeing 737

пекин

гуанси-чжуанский автономный район

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ПЕКИН, 23 мар – РИА Новости. Найденный на месте крушения Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая "черный ящик" оказался речевым самописцем из кабины экипажа, передает Центральное телевидение Китая.Отмечается, что внешняя оболочка самописца сильно повреждена, однако внешняя оболочка блока памяти имеет относительно небольшие повреждения.Аппарат был отправлен в Пекин для расшифровки.Ранее телеканал со ссылкой на Национальный штаб реагирования на чрезвычайные ситуации сообщил, что во время крушения самолета погода на маршруте была пригодной для полетов и не было опасных погодных явлений, а также, что все пилоты были здоровы и имели большой летный опыт. Кроме того, отмечалось, что перед взлетом самолет выполнил все нормы технического обслуживания и соответствовал требованиям летной годности.Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс Куньмин-Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. Управление гражданской авиации Китая подтвердило крушение Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа. Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются.

https://ria.ru/20220323/aviakatastrofa-1779609987.html

китай

пекин

гуанси-чжуанский автономный район

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Ольга Филиппова

в мире, китай, china eastern airlines, boeing 737, пекин, гуанси-чжуанский автономный район