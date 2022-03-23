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"Будем русских травить": волна русофобии в Европе - РИА Новости, 23.03.2022
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"Будем русских травить": волна русофобии в Европе
"Будем русских травить": волна русофобии в Европе - РИА Новости, 23.03.2022
"Будем русских травить": волна русофобии в Европе
Европу захлестнула волна русофобии. Из разных стран приходят сообщения о дискриминации и агрессивных действиях в отношении граждан России.
2022-03-23T12:25
2022-03-23T12:25
видео
русофобия
европа
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Объектами вандализма становятся российские дипломатические представительства, рестораны русской кухни, магазины, торгующие российскими товарами. Агрессия в отношении русскоязычных граждан вспыхнула после начала спецоперации России на Украине. Негатив активно подогревают западные СМИ. Альтернативную информацию о происходящем на Украине европейские власти блокируют: ЕС запретил транслировать и распространять контент Sputnik и RT.
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353
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"Будем русских травить": волна русофобии в Европе
Европу захлестнула волна русофобии. Из разных стран приходят сообщения о дискриминации и агрессивных действиях в отношении граждан России. Объектами вандализма становятся российские дипломатические представительства, рестораны русской кухни, магазины, торгующие российскими товарами. Агрессия в отношении русскоязычных граждан вспыхнула после начала спецоперации России на Украине. Негатив активно подогревают западные СМИ. Альтернативную информацию о происходящем на Украине европейские власти блокируют: ЕС запретил транслировать и распространять контент Sputnik и RT.
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видео, русофобия, европа, видео
"Будем русских травить": волна русофобии в Европе
Европу захлестнула волна русофобии. Из разных стран приходят сообщения о дискриминации и агрессивных действиях в отношении граждан России.
2022-03-23T12:25
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12:25 23.03.2022
 

"Будем русских травить": волна русофобии в Европе

Читать ria.ru в
Европу захлестнула волна русофобии. Из разных стран приходят сообщения о дискриминации и агрессивных действиях в отношении граждан России.
Объектами вандализма становятся российские дипломатические представительства, рестораны русской кухни, магазины, торгующие российскими товарами. Агрессия в отношении русскоязычных граждан вспыхнула после начала спецоперации России на Украине. Негатив активно подогревают западные СМИ. Альтернативную информацию о происходящем на Украине европейские власти блокируют: ЕС запретил транслировать и распространять контент Sputnik и RT.
 
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