https://ria.ru/20220323/rusofobiya-1779604036.html
"Будем русских травить": волна русофобии в Европе
"Будем русских травить": волна русофобии в Европе - РИА Новости, 23.03.2022
"Будем русских травить": волна русофобии в Европе
Европу захлестнула волна русофобии. Из разных стран приходят сообщения о дискриминации и агрессивных действиях в отношении граждан России.
2022-03-23T12:25
2022-03-23T12:25
2022-03-23T12:25
видео
русофобия
европа
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Объектами вандализма становятся российские дипломатические представительства, рестораны русской кухни, магазины, торгующие российскими товарами. Агрессия в отношении русскоязычных граждан вспыхнула после начала спецоперации России на Украине. Негатив активно подогревают западные СМИ. Альтернативную информацию о происходящем на Украине европейские власти блокируют: ЕС запретил транслировать и распространять контент Sputnik и RT.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Будем русских травить": волна русофобии в Европе
Европу захлестнула волна русофобии. Из разных стран приходят сообщения о дискриминации и агрессивных действиях в отношении граждан России. Объектами вандализма становятся российские дипломатические представительства, рестораны русской кухни, магазины, торгующие российскими товарами.
Агрессия в отношении русскоязычных граждан вспыхнула после начала спецоперации России на Украине. Негатив активно подогревают западные СМИ. Альтернативную информацию о происходящем на Украине европейские власти блокируют: ЕС запретил транслировать и распространять контент Sputnik и RT.
2022-03-23T12:25
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PT3M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, русофобия, европа, видео
"Будем русских травить": волна русофобии в Европе
Европу захлестнула волна русофобии. Из разных стран приходят сообщения о дискриминации и агрессивных действиях в отношении граждан России.
2022-03-23T12:25
true
PT3M44S
"Будем русских травить": волна русофобии в Европе
Европу захлестнула волна русофобии. Из разных стран приходят сообщения о дискриминации и агрессивных действиях в отношении граждан России.