https://ria.ru/20220323/rusofobiya-1779604036.html

"Будем русских травить": волна русофобии в Европе

"Будем русских травить": волна русофобии в Европе - РИА Новости, 23.03.2022

"Будем русских травить": волна русофобии в Европе

Европу захлестнула волна русофобии. Из разных стран приходят сообщения о дискриминации и агрессивных действиях в отношении граждан России.

2022-03-23T12:25

2022-03-23T12:25

2022-03-23T12:25

видео

русофобия

европа

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Объектами вандализма становятся российские дипломатические представительства, рестораны русской кухни, магазины, торгующие российскими товарами. Агрессия в отношении русскоязычных граждан вспыхнула после начала спецоперации России на Украине. Негатив активно подогревают западные СМИ. Альтернативную информацию о происходящем на Украине европейские власти блокируют: ЕС запретил транслировать и распространять контент Sputnik и RT.

европа

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Будем русских травить": волна русофобии в Европе Европу захлестнула волна русофобии. Из разных стран приходят сообщения о дискриминации и агрессивных действиях в отношении граждан России. Объектами вандализма становятся российские дипломатические представительства, рестораны русской кухни, магазины, торгующие российскими товарами. Агрессия в отношении русскоязычных граждан вспыхнула после начала спецоперации России на Украине. Негатив активно подогревают западные СМИ. Альтернативную информацию о происходящем на Украине европейские власти блокируют: ЕС запретил транслировать и распространять контент Sputnik и RT. 2022-03-23T12:25 true PT3M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, русофобия, европа, видео