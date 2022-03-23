https://ria.ru/20220323/rusofobiya-1779590242.html

Лавров назвал русофобию в западных странах приговором цивилизации

Лавров назвал русофобию в западных странах приговором цивилизации - РИА Новости, 23.03.2022

Лавров назвал русофобию в западных странах приговором цивилизации

Нынешняя русофобия в странах Запада - это приговор западной цивилизации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:28

2022-03-23T11:28

2022-03-23T12:10

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

мгимо

русофобия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Нынешняя русофобия в странах Запада - это приговор западной цивилизации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас уже не Украина используется для того, чтобы ущемлять и как можно более унижать и уничтожать все русское. Уже весь мир получил команду "фас", весь Запад просвещенный, когда атакуют тебя просто за то, что ты имеешь русский паспорт", - сказал Лавров на встрече со студенческо-преподавательским составом МГИМО."Это приговор западной цивилизации. Я не знаю, как они потом будут отмываться перед историей", - добавил он.

https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мгимо, русофобия, санкции в отношении россии