https://ria.ru/20220323/rusofobiya-1779590242.html
Лавров назвал русофобию в западных странах приговором цивилизации
Лавров назвал русофобию в западных странах приговором цивилизации - РИА Новости, 23.03.2022
Лавров назвал русофобию в западных странах приговором цивилизации
Нынешняя русофобия в странах Запада - это приговор западной цивилизации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:28
2022-03-23T11:28
2022-03-23T12:10
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
мгимо
русофобия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Нынешняя русофобия в странах Запада - это приговор западной цивилизации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас уже не Украина используется для того, чтобы ущемлять и как можно более унижать и уничтожать все русское. Уже весь мир получил команду "фас", весь Запад просвещенный, когда атакуют тебя просто за то, что ты имеешь русский паспорт", - сказал Лавров на встрече со студенческо-преподавательским составом МГИМО."Это приговор западной цивилизации. Я не знаю, как они потом будут отмываться перед историей", - добавил он.
https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мгимо, русофобия, санкции в отношении россии
11:28 23.03.2022 (обновлено: 12:10 23.03.2022)
Лавров назвал русофобию в западных странах приговором цивилизации
Глава МИД Лавров назвал русофобию в западных странах приговором цивилизации