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Лавров назвал русофобию в западных странах приговором цивилизации - РИА Новости, 23.03.2022
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Лавров назвал русофобию в западных странах приговором цивилизации
Лавров назвал русофобию в западных странах приговором цивилизации - РИА Новости, 23.03.2022
Лавров назвал русофобию в западных странах приговором цивилизации
Нынешняя русофобия в странах Запада - это приговор западной цивилизации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:28
2022-03-23T12:10
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
мгимо
русофобия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Нынешняя русофобия в странах Запада - это приговор западной цивилизации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас уже не Украина используется для того, чтобы ущемлять и как можно более унижать и уничтожать все русское. Уже весь мир получил команду "фас", весь Запад просвещенный, когда атакуют тебя просто за то, что ты имеешь русский паспорт", - сказал Лавров на встрече со студенческо-преподавательским составом МГИМО."Это приговор западной цивилизации. Я не знаю, как они потом будут отмываться перед историей", - добавил он.
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мгимо, русофобия, санкции в отношении россии
11:28 23.03.2022 (обновлено: 12:10 23.03.2022)
 
Лавров назвал русофобию в западных странах приговором цивилизации

Глава МИД Лавров назвал русофобию в западных странах приговором цивилизации

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Нынешняя русофобия в странах Запада - это приговор западной цивилизации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас уже не Украина используется для того, чтобы ущемлять и как можно более унижать и уничтожать все русское. Уже весь мир получил команду "фас", весь Запад просвещенный, когда атакуют тебя просто за то, что ты имеешь русский паспорт", - сказал Лавров на встрече со студенческо-преподавательским составом МГИМО.
"Это приговор западной цивилизации. Я не знаю, как они потом будут отмываться перед историей", - добавил он.
Денис Мацуев и Валерий Гергиев во время праздничного концерта в честь Дня славянской письменности и культуры - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 08:00
Запад "отменяет" русскую культуру
 
В миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровМГИМОрусофобияСанкции в отношении России
 
 
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