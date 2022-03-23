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Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google - РИА Новости, 23.03.2022
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Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google
Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google - РИА Новости, 23.03.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google
Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google на территории России в связи с доступом к публикациям, содержащим ложные сведения о спецоперации на Украине. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T21:48
2022-03-23T22:49
google
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google на территории России в связи с доступом к публикациям, содержащим ложные сведения о спецоперации на Украине."На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны", — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что американский интернет-ресурс предоставлял доступ к фейковым публикациям о спецоперации на Украине.Там также уточнили, что в России предусмотрена уголовную ответственность за распространение ложной информации о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК).Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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google, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
21:48 23.03.2022 (обновлено: 22:49 23.03.2022)
 
Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google

Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google из-за фейков о спецоперации на Украине

© Fotolia / maxkabakovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© Fotolia / maxkabakov
Блокировка доступа
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google на территории России в связи с доступом к публикациям, содержащим ложные сведения о спецоперации на Украине.
"На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что американский интернет-ресурс предоставлял доступ к фейковым публикациям о спецоперации на Украине.
Там также уточнили, что в России предусмотрена уголовную ответственность за распространение ложной информации о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК).
Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Табличка у входа в редакцию Новой газеты - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 17:54
Роскомнадзор вынес "Новой газете" официальное предупреждение
 
GoogleТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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