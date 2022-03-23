https://ria.ru/20220323/roskomnadzor-1779754940.html

Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google

Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google - РИА Новости, 23.03.2022

Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google

Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google на территории России в связи с доступом к публикациям, содержащим ложные сведения о спецоперации на Украине. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T21:48

2022-03-23T21:48

2022-03-23T22:49

google

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google на территории России в связи с доступом к публикациям, содержащим ложные сведения о спецоперации на Украине."На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны", — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что американский интернет-ресурс предоставлял доступ к фейковым публикациям о спецоперации на Украине.Там также уточнили, что в России предусмотрена уголовную ответственность за распространение ложной информации о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК).Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220322/roskomnadzor-1779502637.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

google, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия