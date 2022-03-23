https://ria.ru/20220323/rassledovanie-1779548603.html

СК возбудил уголовное дело против Невзорова

СК возбудил уголовное дело против Невзорова - РИА Новости, 23.03.2022

СК возбудил уголовное дело против Невзорова

Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T02:08

2022-03-23T02:08

2022-03-23T02:08

происшествия

россия

александр невзоров

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.Невзоров обвиняется в распространении ложной информации о действиях российских вооруженных сил.По данным следствия, 9 марта он опубликовал на своей странице в Instagram* и 19 марта на канале в YouTube заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе. Источниками изображений, сопровождавших публикации, стали украинские СМИ."Удар" по МариуполюВ западных СМИ ранее разошелся фейк о том, что российская авиация ударила по роддому в Мариуполе. Как позже сообщили в российском Минобороны, на самом деле учреждение использовалось нацбатом "Азов", боевики разогнали персонал и пациентов. Заявления украинской стороны об обстреле роддома в Мариуполе были подхвачены западными СМИ, вышедшими с громкими заголовками и бездоказательно обвинившими Россию. Минобороны назвало эти утверждения полностью срежиссированной провокацией для поддержания антироссийского ажиотажа. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что роддом в Мариуполе давно стал базой для батальона "Азов" (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) и прочих радикалов, они выгнали пациентов и персонал. По словам министра, эти данные были предъявлены на заседании Совета безопасности ООН.Что касается роженицы, якобы запечатленной на фоне разрушений, то, как заявил на заседании Совбеза ООН первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский, жители Мариуполя на фотографиях опознали в ней модель Марианну Подгурскую, которая играла сразу трех женщин и для этого была по-разному загримирована. Эти снимки делал один и тот же фотограф – Евгений Малолетка, который сотрудничает с Associated Press, New York Times и другими западными СМИ, отметил Полянский.Изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексыВ России в начале марта был принят федеральный закон о крупных штрафах и уголовном наказании за призывы к антироссийским санкциям и за фейки, дискредитирующие Вооруженные силы.Документ вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.Распространение заведомо ложной информации о российской армии будет наказываться штрафом, исправительными либо принудительными работами, а также лишением свободы на срок до 15 лет.Специальная военная операция на УкраинеВладимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Александр НевзоровАлександр Невзоров - советский и российский журналист, репортер, телеведущий. Режиссер, сценарист и продюсер документальных фильмов, публицист. Депутат Государственной думы четырех созывов (1993—2007), являлся членом комитета Государственной думы по конституционному законодательству и государственному строительству. В парламентские фракции не входил.Ипполог, основатель, "мастер и наставник" школы "Nevzorov Haute École". Получил известность в конце 1980-х годов как автор и ведущий программы "600 секунд".*Запрещенная в России экстремистская социальная сеть

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

происшествия, россия, александр невзоров