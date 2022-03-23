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Признание Крыма необходимо отразить в конституции Украины, заявил постпред - РИА Новости, 23.03.2022
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Признание Крыма необходимо отразить в конституции Украины, заявил постпред
Признание Крыма необходимо отразить в конституции Украины, заявил постпред - РИА Новости, 23.03.2022
Признание Крыма необходимо отразить в конституции Украины, заявил постпред
Признание российского статуса Крыма со стороны украинских властей должно быть отражено в конституции Украины, одной декларации недостаточно, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T06:53
2022-03-23T06:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Признание российского статуса Крыма со стороны украинских властей должно быть отражено в конституции Украины, одной декларации недостаточно, заявил РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Крым и Донбасс – тяжелая история для всех, этот вопрос нужно решать после получения Украиной гарантий безопасности. Зеленский также хочет, чтобы вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму решал бы всеукраинский референдум.По его мнению, даже нейтральный статус Украины не является гарантией от новых рецидивов национализма и попыток реванша в отношении Крыма."Гарантировать безопасность Крыма может только достижение целей спецоперации в полном объеме", - подчеркнул постпред.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом.Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, украина, в мире
06:53 23.03.2022
 
Признание Крыма необходимо отразить в конституции Украины, заявил постпред

Постпред Мурадов: признание статуса Крыма должно быть отражено в конституции Украины

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Признание российского статуса Крыма со стороны украинских властей должно быть отражено в конституции Украины, одной декларации недостаточно, заявил РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Крым и Донбасс – тяжелая история для всех, этот вопрос нужно решать после получения Украиной гарантий безопасности. Зеленский также хочет, чтобы вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму решал бы всеукраинский референдум.
"Одной лишь декларации о признании российского статуса Крыма со стороны Украины недостаточно. Необходимо вносить изменения в конституцию Украины, а именно в положение об административно-территориальном устройстве, удалив из перечня субъектов страны "Автономную Республику Крым", - сказал РИА Новости Мурадов.
По его мнению, даже нейтральный статус Украины не является гарантией от новых рецидивов национализма и попыток реванша в отношении Крыма.
"Гарантировать безопасность Крыма может только достижение целей спецоперации в полном объеме", - подчеркнул постпред.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
04:28
Крым планируют связать транспортным коридором с Донбассом
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Железная дорога в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
06:06
Между Крымом и Херсоном восстановили железнодорожное движение
 
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