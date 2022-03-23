https://ria.ru/20220323/priznanie-1779557018.html

Признание Крыма необходимо отразить в конституции Украины, заявил постпред

Признание Крыма необходимо отразить в конституции Украины, заявил постпред - РИА Новости, 23.03.2022

Признание Крыма необходимо отразить в конституции Украины, заявил постпред

Признание российского статуса Крыма со стороны украинских властей должно быть отражено в конституции Украины, одной декларации недостаточно, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T06:53

2022-03-23T06:53

2022-03-23T06:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Признание российского статуса Крыма со стороны украинских властей должно быть отражено в конституции Украины, одной декларации недостаточно, заявил РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Крым и Донбасс – тяжелая история для всех, этот вопрос нужно решать после получения Украиной гарантий безопасности. Зеленский также хочет, чтобы вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму решал бы всеукраинский референдум.По его мнению, даже нейтральный статус Украины не является гарантией от новых рецидивов национализма и попыток реванша в отношении Крыма."Гарантировать безопасность Крыма может только достижение целей спецоперации в полном объеме", - подчеркнул постпред.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом.Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220323/koridor-1779552006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, в мире