https://ria.ru/20220323/pomerantsev-1779585866.html

Умер известный советский актер

Умер советский актер Юрий Померанцев - РИА Новости, 23.03.2022

Умер известный советский актер

Актер Юрий Померанцев умер на сотом году жизни, сообщила пресс-служба Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова в Алма-Ате. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:12

2022-03-23T11:12

2022-03-23T13:33

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Актер Юрий Померанцев умер на сотом году жизни, сообщила пресс-служба Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова в Алма-Ате.Юрий Померанцев родился в Киеве 11 февраля 1923 года. Во время Великой Отечественной войны воевал на Северо-Западном фронте в составе 1-й ударной армии. В марте 1942-го получил тяжелое ранение, после лечения уехал в Алма-Ату, где в эвакуации находилась его мать.Там Померанцев начал актерскую карьеру, хотя специального образования не получил. В 1943-1945 годах был артистом хора Алма-Атинского театра оперы и балета имени Абая, затем выступал на сцене Театра для детей и юношества Казахстана и в Саратовском ТЮЗе. С 1954 года служил в Национальном русском театре драмы имени М. Лермонтова в Алма-Ате.На счету Померанцева множество театральных ролей. В кино он запомнился зрителям по фильмам "Наш милый доктор", "Освобождение", "Орлята Чапая" и "Земля отцов".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

культура, в мире, михаил лермонтов