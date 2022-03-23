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Умер советский актер Юрий Померанцев - РИА Новости, 23.03.2022
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Культура
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Умер известный советский актер
Умер советский актер Юрий Померанцев - РИА Новости, 23.03.2022
Умер известный советский актер
Актер Юрий Померанцев умер на сотом году жизни, сообщила пресс-служба Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова в Алма-Ате. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:12
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культура
культура
в мире
михаил лермонтов
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Актер Юрий Померанцев умер на сотом году жизни, сообщила пресс-служба Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова в Алма-Ате.Юрий Померанцев родился в Киеве 11 февраля 1923 года. Во время Великой Отечественной войны воевал на Северо-Западном фронте в составе 1-й ударной армии. В марте 1942-го получил тяжелое ранение, после лечения уехал в Алма-Ату, где в эвакуации находилась его мать.Там Померанцев начал актерскую карьеру, хотя специального образования не получил. В 1943-1945 годах был артистом хора Алма-Атинского театра оперы и балета имени Абая, затем выступал на сцене Театра для детей и юношества Казахстана и в Саратовском ТЮЗе. С 1954 года служил в Национальном русском театре драмы имени М. Лермонтова в Алма-Ате.На счету Померанцева множество театральных ролей. В кино он запомнился зрителям по фильмам "Наш милый доктор", "Освобождение", "Орлята Чапая" и "Земля отцов".
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культура, в мире, михаил лермонтов
11:12 23.03.2022 (обновлено: 13:33 23.03.2022)
 
Умер советский актер Юрий Померанцев

Актер Юрий Померанцев умер на сотом году жизни

© Алма-Атинская киностудия (1957)Кадр из фильма "Наш милый доктор"
Кадр из фильма Наш милый доктор
© Алма-Атинская киностудия (1957)
Кадр из фильма "Наш милый доктор"
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Актер Юрий Померанцев умер на сотом году жизни, сообщила пресс-служба Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова в Алма-Ате.

"Не стало Юрия Борисовича Померанцева. На самом стыке его личного века. Оставалось совсем чуть-чуть. <…> Это всем еще предстоит осознать. Один из самых объемных томов истории нашего театра оборвался на полуслове — и нам придется начинать с чистого листа", — говорится в публикации.

Юрий Померанцев родился в Киеве 11 февраля 1923 года. Во время Великой Отечественной войны воевал на Северо-Западном фронте в составе 1-й ударной армии. В марте 1942-го получил тяжелое ранение, после лечения уехал в Алма-Ату, где в эвакуации находилась его мать.
Там Померанцев начал актерскую карьеру, хотя специального образования не получил. В 1943-1945 годах был артистом хора Алма-Атинского театра оперы и балета имени Абая, затем выступал на сцене Театра для детей и юношества Казахстана и в Саратовском ТЮЗе. С 1954 года служил в Национальном русском театре драмы имени М. Лермонтова в Алма-Ате.
На счету Померанцева множество театральных ролей. В кино он запомнился зрителям по фильмам "Наш милый доктор", "Освобождение", "Орлята Чапая" и "Земля отцов".
© Фото : Национальный русский театр драмы имени М. Лермонтова / Виктор ХарченкоАктер Юрий Померанцев
Актер Юрий Померанцев - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© Фото : Национальный русский театр драмы имени М. Лермонтова / Виктор Харченко
Актер Юрий Померанцев
 
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